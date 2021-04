RKI meldet niedrigere Corona-Zahlen - Wegen Feiertagen aber nicht belastbar

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag 6885 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet, weist allerdings selbst darauf hin, dass die Zahlen wegen der Osterfeiertage nicht belastbar seien.

An Ostern würde weniger getestet, zudem meldeten nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten, teilte das RKI mit. Am Dienstag der Vorwoche hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen bei 9546 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 123,0 von 128,0 am Vortag. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche angesteckt haben.

Weitere 90 Menschen sind laut RKI in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,9 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt. 77.103 Personen starben dem RKI zufolge nach einer Infektion mit dem Virus. Das sogenannte Divi-Register hatte am Montag mitgeteilt, dass die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Corona-Intensivpatienten seit dem 12. März ununterbrochen steige und mittlerweile bei 4132 liege.

Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen sind weiter sehr unterschiedlich - aber auch hier können die Werte durch unterschiedliche starke Meldungen verzerrt sein. Thüringen weist laut RKI am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 216,6 auf. In vier Bundesländern lag die Zahl unter 100 - am niedrigsten dabei in Schleswig-Holstein mit 66,6. Im Saarland, wo am Dienstag etliche Einrichtungen in Verbindung mit einer Testpflicht geöffnet werden, lag der Wert bei 85,7.