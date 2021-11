RKI meldet Rekordwert von 65.371 Corona-Neuinfektionen

Berlin (Reuters) - Unmittelbar vor den Entscheidungen des Bundestages und der Ministerpräsidentenkonferenz über neue Corona-Maßnahmen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Rekordanstieg der Neuinfektionen.

Innerhalb von 24 Stunden wurden 65.371 neue Positiv-Tests registriert. Das sind 15.175 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 50.196 Neuinfektionen gemeldet wurden. Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz schnellte weiter nach oben, diesmal auf 336,9 von 319,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 264 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. RKI-Präsident Lothar Wieler hatte am Mittwoch in Bezug auf die gemeldeten Infektionszahlen von einer "Untererfassung" gesprochen. Die Zahlen seien wahrscheinlich "mindestens doppelt oder dreimal" so hoch.

Drastische Anstiege der Infektionen gibt es weiter im Südosten. Aber auch in anderen Bundesländern breitet sich das Corona-Virus aus. In Sachsen kletterte die Inzidenz auf 761,4. Sie schnellte aber auch in Bayern in die Höhe und erreichte dort 609,5. Dann folgt Thüringen mit 565,0. Einen starken Anstieg verzeichneten auch Brandenburg mit 465,9 und Sachsen-Anhalt mit 402,9. In allen fünf Ländern ist die Impfquote unterdurchschnittlich. 13 Landkreise registrierten sogar Werte von mehr als 1000. Die niedrigste Inzidenz gab es in Schleswig-Holstein mit 116,1.

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten war am Mittwoch von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) mit 3360 angegeben worden, Tendenz stetig steigend. Die Hospitalisierungsrate hatte laut RKI am Mittwoch erstmals in der vierten Pandemie-Welle den Wert fünf gesprungen und lag bei 5,15. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche in Krankenhäuser eingeliefert werden müssen.