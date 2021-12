RKI meldet sinkende Corona-Zahlen - Inzidenz bei 389,2

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag erneut sinkende Corona-Zahlen gemeldet.

Von den Gesundheitsämtern wurden 21.743 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind 6093 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank erneut und zwar auf 389,2 von 390,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 116 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 105.754. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,53 Millionen Corona-Tests positiv aus. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Deutschland lag laut RKI bei 990.200. Die Zahl der Corona-Intensiv-Patienten in Krankenhäusern ging am Sonntag leicht auf 4874 zurück.

Unter den Bundesländern verzeichnet Thüringen mit 1032,7 die höchste Inzidenz, dann folgt Sachsen mit 1024,5. Dahinter liegen Sachsen-Anhalt mit einer Inzidenz von 808,4, Brandenburg mit 657,9, Baden-Württemberg mit 457,5 und Mecklenburg-Vorpommern mit 438,9. Die niedrigste Inzidenz gibt es weiter in Schleswig-Holstein mit 162,4. Mittlerweile melden wieder sechs Landkreise einen Wert unter 100.