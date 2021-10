RKI meldet sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionen

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag einen deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen gemeldet.

Innerhalb eines Tages wurden 28.037 neue Positiv-Tests registriert - 11.960 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg sprunghaft auf 130,2 von 118,0 am Vortag. 126 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wuchs die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen am Donnerstag auf 1800 - den höchsten Stand seit dem 6. Juni. Er erwarte keinen Winter, "der sich groß von den letzten zwei erlebten unterscheidet", sagte DIVI-Präsident Gernot Marx der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir werden alle Patienten versorgen können, da bin ich mir sicher. Aber es werden hierzu wieder Operationen abgesagt wie auch Pflegepersonal aus anderen Bereichen abgezogen werden müssen."

Die Intensivmedizin sei wegen Corona derzeit in einer "absurden Situation", sagte Marx. Man müsse zwar noch weniger COVID-19-Patienten auf den Intensivstationen als 2020 behandeln, "gleichzeitig fehlen uns aber mehr als 4000 Betten im Vergleich zum letzten Jahr." Ein wichtiger Grund ist der Personalmangel.

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnte wegen steigender Corona-Zahlen vor einer hohen Auslastung der Intensivstationen, durch die erneut nicht dringend notwendige Operationen verschoben werden müssten. "Wir befinden uns in einer kritischen Situation der Pandemie", sagte Verbandschef Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Am Donnerstag stieg die sogenannte Hospitalisierungsrate weiter auf 3,31. Sie gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einer Woche mit einer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Wert liegt damit allerdings noch weit unter dem im vergangenen Winter. Am 23. Dezember 2020 lag sie bei 15,56.

Das RKI verweist darauf, dass es sich bei den Schwerkranken vor allem um Ungeimpfte handelt und drängt auf eine höhere Impfquote. Am Mittwoch ließen sich nach Angaben der Bundesregierung zwar 223.851 Menschen impfen - allerdings waren darunter 102.426 Auffrischungsimpfungen. Nur 43.664 Personen ließen sich eine Erstimpfung geben. Damit sind 69,3 Prozent der Gesamtbevölkerung einmal und 66,5 Prozent vollständig geimpft. Bei einer vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten Forsa-Umfrage gaben fast zwei Drittel der Befragten an, sich auf keinen Fall in den nächsten zwei Monaten impfen zu lassen.

Besonders in Sachsen und Thüringen ist die Impfquote im Bundesvergleich deutlich geringer. Auch bei den Neuinfektionen sind die regionalen Unterschiede auffallend. In Thüringen erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz nun 259,8, in Sachsen 238,6 und in Bayern 208,7 - im Saarland liegt sie dagegen bei 59,6. Im bayerischen Kreis Mühldorf am Inn beträgt die Inzidenz mittlerweile 621,5. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

STREIT UM DIE AMPEL-BESCHLÜSSE

Die FDP verteidigte die Vereinbarung der Ampel-Parteien, die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. November zu beenden. Es drohe keine systemische Überlastung des Gesundheitssystems mehr, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Trotzdem gehen von Corona weiter Gefahren aus. Aber die sind mit milderen Mitteln beherrschbar." Dem widersprach CDU/CSU-Fraktionsvize Stephan Stracke: Es sei zwar zu begrüßen, dass SPD, Grüne und FDP die weitere Vorgabe von Basis-Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandsgebot, 3G-Regeln im Herbst und Winter wollten. "Aber die Ampel-Parteien wollen den Ländern die Möglichkeit nehmen, bei Gefahr der Ausbreitung von Corona in ihrem jeweiligen Land Schutzmaßnahmen zu treffen, die im Infektionsschutzgesetz gerade gegen die Verbreitung von Corona vorgesehen sind", kritisierte er. Warum den Länderparlamenten diese Möglichkeit genommen werden solle, sei nicht nachvollziehbar. SPD, Grüne und FDP hatten am Mittwoch betont, dass durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes Lockdowns, Schulschließungen und Ausgangssperren ausgeschlossen werden sollten.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach verteidigte die Beschlüsse und sprach von einem guten Kompromiss. Niemand brauche mehr einen Lockdown oder Schulschließungen, sagte er der "Rheinischen Post". Im Frühjahr werde sich aber erst noch zeigen müssen, ob ab 21. März alle Corona-Maßnahmen fallen könnten. "Klar ist aber, dass die meisten Ungeimpften von heute bis dahin entweder geimpft, genesen oder leider verstorben sind, denn das Infektionsgeschehen mit schweren Verläufen betrifft vor allem Impfverweigerer."

Auch in anderen europäischen Ländern stiegen die Infektionszahlen. Darauf reagieren etwa Italien und Österreich mit härteren 3G-Regeln auch am Arbeitsplatz. In Moskau trat am Donnerstag wegen sehr hoher Infektions- und Toten-Zahlen wie im Vorjahr ein Lockdown in Kraft, bei dem nur Apotheken und Supermärkte öffnen dürfen. Schulen und Kindergärten mussten schließen.