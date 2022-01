RKI meldet weiter steigende Corona-Zahlen - vor allem im Norden

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) registriert weiter steigende Corona-Zahlen.

Am Dienstag meldete das RKI 30.561 Corona-Neuinfektionen. Das sind 9481 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 21.080 Positiv-Tests verzeichnet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 239,9 von 232,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 356 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Das RKI wies erneut darauf hin, dass zum Jahreswechsel weniger getestet wird und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden. Verlässliche Zahlen sollen bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag vorliegen. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern hatte am Montag 3771 betragen.

Seit Tagen zeichnet sich ab, dass der erneute Anstieg der Zahlen vor allem auf die Ausbreitung des Virus im Nordwesten des Landes zurückzuführen ist. Der Schwerpunkt der Pandemie hatten in den vergangenen Monaten dagegen eher im Südosten gelegen. Hintergrund dürfte die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante sein, die in Großbritannien, Dänemark, den Niederlanden und Frankreich für sehr stark gestiegene Infektionszahlen verantwortlich gemacht wird. Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 516,4 den höchsten Wert. Die Zahlen steigen aber auch in Schleswig-Holstein mit nun 295,9. Das Land hatte über Monate die niedrigste Inzidenz ausgewiesen.