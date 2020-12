RKI-Präsident - "Lage so ernst wie noch nie in dieser Pandemie"

Berlin (Reuters) - Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat sich mit Blick auf das Infektionsgeschehen in Deutschland sehr besorgt über den weiteren Verlauf der Corona-Krise geäußert.

"Die Lage ist so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie", sagte Wieler am Dienstag in Berlin. Die Zahlen der Infektionen und der Toten seien zu hoch. "Im Moment infizieren sich viel zu viele Menschen", sagt der RKI-Chef und fügt hinzu: "Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Situation über Weihnachten nochmal zuspitzen wird." Deshalb appelliere er an die Bevölkerung, die Einschränkung der Kontakte einzuhalten und nach Möglichkeit die erlaubten Obergrenzen nicht auszureizen.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn betonte, die Zahlen der Neuinfektionen seien weiterhin zu hoch. Mit Blick auf den am Mittwoch eintretenden Lockdown sagte der CDU-Politiker: "Auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben."