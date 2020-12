RKI - Schwelle von 30.000 bei Corona-Todesfällen überschritten

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland ist über die Schwelle von 30.000 gestiegen.

Binnen 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, um 348 auf 30.126, wie das Robert-Koch-Institut am Montag mitteilte. Zudem wurden 10.976 Neuinfektionen gemeldet, das sind rund 3000 weniger als am Sonntag und gut 6000 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 157,8 Ansteckungen je 100.000 Einwohner von 161,3 am Vortag. Die Zahlen sind aber nur bedingt vergleichbar, denn das RKI hat bereits darauf hingewiesen, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit weniger Tests und Laboruntersuchungen sowie mit weniger Datenübermittlungen der Gesundheitsämter zu rechnen sei.

Insgesamt haben sich hierzulande inzwischen mehr als 1,65 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 1.255.700 Menschen gelten als genesen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Zur Eindämmung des Virus streben Bund und Länder eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 an.