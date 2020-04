RKI sieht derzeit keinen Spielraum für weitere Auflagen-Lockerung

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) hält weitere Lockerungen der Kontakteinschränkungen für falsch.

"Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden", sagte RKI-Vize-Präsident Lars Schaade am Freitag in Berlin. Man beobachte, dass angesichts der vergleichsweise niedrigen Fallzahlen die Auflagen infrage gestellt würden: "Dies darf nicht zu einem Erdrutsch an weiteren Lockerungen führen." Auch angesichts der Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter könne es erst bei deutlich gesunkenen Infektionszahlen über die Aufhebung von Einschränkungen nachgedacht werden: Die Fälle müssten auf wenige Hundert pro Tag sinken, bevor man über weitere oder weitgehende Lockerungen reden könne.

Derzeit infizieren sich täglich noch um die 2000 Menschen neu. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte wiederholt vor zu weitgehenden Öffnungen gewarnt. Die Auswirkungen der bereits gefassten Lockerungsbeschlüsse könne man erst in zwölf bis 14 Tagen einschätzen. Daher könne man keine weiteren beim Bund-Länder-Treffen am 30. April fassen. Erst am 6. Mai könne man darüber wieder beraten.