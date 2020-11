RKI wertet langsamer steigende Infektionszahlen nicht als Trendwende

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) will trotz zuletzt etwas langsamer steigenden Infektionszahlen noch von keiner Trendwende sprechen.

Es stimme ihn zwar vorsichtig optimistisch, dass die Zahlen zuletzt nicht mehr so stark gestiegen seien, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. "Wir wissen aber noch nicht, ob das eine stabile Entwicklung ist." Dem RKI zufolge ist unklar, inwieweit dies mit den neuen Einschränkungen wie Restaurant-Schließungen zusammenhängt. Möglich sei auch, dass die Testkapazitäten der Labore an ihre Grenzen gestoßen seien. Andererseits sei zuletzt auch die Ansteckungsrate leicht zurückgegangen. Klar sei aber, dass die Zahlen der Intensivpatienten und der Toten zunächst weiter steigen. "Wir müssen damit rechnen, dass Kliniken an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen."

Fast die Hälfte der Krankenhäuser melde inzwischen, dass die Verfügbarkeit an Intensivbetten eingeschränkt sei, sagte Wieler. Dies liege vor allem an Infektionen beim Personal, das dann nicht mehr zur Verfügung stehe. Auffällig sei auch, dass vermehrt Fälle in Schulen aufträten. Es müssten die Hygienkonzepte dort auf jeden Fall umgesetzt werden, etwa das Maskentragen.

Das RKI hat am Donnerstag 21.866 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Ansteckungen bei 727.553. Die Zahl der Todesfälle steigt nach Angaben des RKI um 215 auf 11.982.