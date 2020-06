RKI - Zahl der akut Erkrankten steigt erstmals seit zwei Monaten

Berlin (Reuters) - Die Zahl der akut Infizierten in Deutschland ist dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge erstmals seit rund zwei Monaten wieder gestiegen.

Am Donnerstag wurden demnach 555 neu Infizierte von den Gesundheitsämtern gemeldet, während die Zahl der Genesenen mit rund 400 angegeben wurde. Zudem starben 26 Menschen. Die Zahl der infektiösen Menschen stieg somit auf rund 5460. In den vergangenen Monaten war diese zentrale Zahl stetig gefallen, was Grund für die weitgehenden Lockerungen der Corona-Auflagen war.

Zuletzt war laut RKI auch der sogenannte Ansteckungsfaktor wieder über den Wert von eins gestiegen. Das heißt, ein Infizierter steckt mehr als einen weiteren an.