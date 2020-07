RMR gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Finanzdienstleister RMR Group Inc. (ISIN: US74967R1068, NASDAQ: RMR) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 38 US-Cents ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende am 20. August 2020 (Record date: 27. Juli 2020).

Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet 1,52 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 29,23 US-Dollar (Stand: 16. Juli 2020) bei 5,2 Prozent. Die RMR Group Inc. ist eine Holdinggesellschaft mit Firmensitz in Newton, Massachusetts. Der Konzern investiert über seine Tochtergesellschaft RMR Group LLC, die 1968 gegründet wurde, in Immobilien und bietet Finanzdienstleistungen für den Immobiliensektor. Zu den Kunden gehören REITs (Real Estate Investment Trusts) wie Hospitality Properties Trust oder Senior Housing Properties Trust. Der Umsatz betrug im zweiten Quartal (31. März 2020) des Fiskaljahres 2020 140,86 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 130,10 Mio. US-Dollar), wie am 11. Mai berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ auf der aktuellen Kursbasis mit 36,08 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 915,3 Mio. US-Dollar (Stand: 16. Juli 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends