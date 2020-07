RND - Hartz-IV-Monatszahlung soll um sieben Euro steigen

Berlin (Reuters) - Für knapp sechs Millionen Erwachsene und Kinder in der Hartz-IV-Grundsicherung soll es im kommenden Jahr etwas mehr Geld geben.

Der Monatsbetrag für den Lebensunterhalt eines alleinstehenden Erwachsenen solle um sieben Euro auf 439 Euro steigen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstag unter Berufung auf einen ersten Entwurf des Arbeitsministeriums. Neu sei, dass auch Kosten für Mobiltelefone bei der Ermittlung des Bedarfs berücksichtigt würden. Besonders stark angehoben würden die Zahlungen für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren sowie für Kinder bis fünf Jahren. Die jährliche Erhöhung orientiert sich an der Preis- und Lohnentwicklung. Aktuelle Daten für 2020 sollen laut des Berichts erst im Laufe der Beratungen einfließen, was noch zu Änderungen führen könne.