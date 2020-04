Robert Halver, kommt die zweite Verkaufswelle? Pro und Contra.

Haben wir das Schlimmste mit Corona hinter uns - auch an den Börsen? Oder ist das alles noch viel zu wacklig? Was spricht für steigende Kurse? Und was für fallende? Antje Erhard im Gespräch mit Kapitalmarkt-Experte Robert Halver, Baader Bank.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008