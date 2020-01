Robert Halver: Pro und Contra Allzeithoch

Wie passen Kriegsangst und Rekordjagd zusammen? Was spräche für ein neues Allzeithoch, was dagegen? Man sagt: wie die ersten fünf Handelstage werden, so wird das gesamte Jahr?! Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008