Robert Halver: Steigene Infektionen - Doch Börse hat das Schlimmste hinter sich

Robert Halver von der Baader Bank: So viele Fragezeichen in Sachen Corona, Konjunktur, Unternehmen - und doch steigt die Börse. Wie passt das zusammen? Wie geht es weiter bei Wirecard? Geht es weiter? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver, Baader Bank.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008