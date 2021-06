Robotik-Award 2021: ABB gewinnt mit PixelPaint-Autolackierung

ABB-Technologie beschleunigt kundenspezifische Fahrzeuglackierung





IERA-Preisträger verbessert Umweltbilanz



Der weltweit renommierte Innovationspreis "Award for Innovation and Entrepreneurship in Robotics & Automation" (IERA) geht 2021 an ABB mit PixelPaint. Die Fahrzeuglackierung wird mit dieser Technologie sehr viel effizienter und nachhaltiger - Hersteller können flexibler auf spezielle Kundenwünsche reagieren. Der Vorteil: Zweifarbige und individuelle Designs lassen sich in nur einem Durchgang aufgetragen. Dabei entsteht kein Lacknebel (Overspray) mehr.

„Die Jury freut sich, die PixelPaint-Technologie von ABB mit dem 17. IERA Award auszuzeichnen", sagt der Juryvorsitzende Rob Ambrose. „Die innovative Lösung für die automatisierte Autolackierung verbindet mehr Flexibilität und Individualisierung mit besserer Umweltverträglichkeit.”

Farbe einsparen

Beim Einsatz eines herkömmlichen Sprühkopfs gingen bisher 20 bis 30 Prozent des Lacks durch Overspray verloren. Der Tintenstrahlkopf von PixelPaint trägt dagegen 100 Prozent der Farbe auf die Fahrzeugoberfläche auf und verbessert damit die Umweltbilanz. Zudem steigert ABB die Effizienz bei der Autolackierung mit dieser Technologie sehr deutlich. Der Grund: Eine zweifarbige Lackierung mit individuellem Design war bisher extrem zeit- und arbeitsintensiv. Das Fahrzeug musste vor jedem Lackauftrag aufwendig abgeklebt werden und mindestens zweimal durch die Lackierstraße laufen. Das neue System kommt mit einem Durchlauf aus und beschleunigt die kundenspezifische Lackierung um gut 50 Prozent. Zusätzlich entfällt die Anschaffung und Entsorgung des Abklebematerials.

„Auf dem hart umkämpften Automobilmarkt benötigen die Hersteller Lösungen für mehr Flexibilität, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten“, sagt Jörg Reger, Managing Director von ABB Robotics Auto OEM Business Line. „Gleichzeitig müssen sie hochwertige Lackierungen mit individualisierten Optionen liefern, um die steigende Nachfrage nach kundenspezifischen Designs zu erfüllen.“

International Federation of Robotics (IFR) gratuliert ABB zum IERA-Award 2021

„Ich gratuliere ABB zum IERA-Award 2021 - PixelPaint hat in einem starken Umfeld von Finalisten gewonnen“, sagt Milton Guerry, Präsident der International Federation of Robotics. „Alle vier Finalteilnehmer stehen für die Erfolgsgeschichte eines innovativen Produkts in der Robotik und Automation. Darin werden die heutigen Bedürfnisse der Hersteller mit einem hohen Maß an Benutzerfreundlichkeit vereint."

Die Finalisten

Das in Barcelona ansässige Unternehmen INFAIMON präsentierte seinen InPicker - ein universelles Pick-and-Place-System für industrielle Anwendungen. Das Berliner Unternehmen Micropsi Industries nahm mit der MIRAI-Software teil - ein KI-basiertes Steuerungssystem, das Industrierobotern den Umgang mit Varianzen in der Produktion ermöglicht. Mobile Industrial Robots aus Odense in Dänemark präsentierte den MiR250, einen benutzerfreundlichen mobilen Roboter, der die Materialflüsse in allen Branchen optimiert.

Über IERA-Award

Der IERA Award ist eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen in der Robotik. Er würdigt die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie bei der Herstellung von Robotern und wird jährlich gemeinsam von der International Federation of Robotics (IFR) und der IEEE Robotics and Automation Society (IEEE/RAS), der weltweit größten technischen Fachorganisation, vergeben.

Über die IFR

Die International Federation of Robotics ist das Sprachrohr der weltweiten Robotikindustrie. IFR vertritt nationale Roboterverbände, Forschungseinrichtungen sowie Roboterhersteller aus mehr als zwanzig Ländern. IFR wurde 1987 als nicht gewinnorientierte Organisation gegründet. Mehr auf: www.ifr.org

