Roche erhält EU-Zulassung für Krebs-Therapie Rozlytrek in zwei Indikationen

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche hat für seine Krebs-Therapie Rozlytrek grünes Licht in der EU bekommen. Die Europäische Kommission habe das Mittel zur Behandlung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren mit soliden Tumoren zugelassen. Außerdem darf das Mittel bei erwachsenen Patienten eingesetzt werden, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs leiden, wie Roche am Montag mitteilte./hr/rw/AWP/mis