Roche legt durch Neuprodukte beim Umsatz zu

BASEL (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche hat im ersten Quartal etwas mehr umgesetzt als im Vorjahr. Die Erlöse stiegen um 2 Prozent auf 15,1 Milliarden Schweizer Franken (knapp 14,4 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Basel mitteilte. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 7 Prozent. Der Verkauf neuer Produkte konnte dabei den Konkurrenzdruck durch sogenannte Biosimilars, also Nachahmer-Medikamente biopharmazeutischer Arzneimittel, ausgleichen.

Den Ausblick bestätigte Roche. So erwartet der Konzern eine wechselkursbereinigte Umsatzsteigerung im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, der Kerngewinn je Aktie soll ungefähr im gleichen Tempo zulegen. Auch die Dividende soll 2020 weiter steigen./nas/fba