ROCHE - Schon fast wieder am Allzeithoch

Roche Holding AG - WKN: 855167 - ISIN: CH0012032048 - Kurs: 337,350 Fr (VTX)

Roche erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 15,1 Mrd. CHF (VJ: 14,8 Mrd. CHF). Der Ausblick für 2020 wird bestätigt. Die Dividende soll 2020 weiter steigen.

Die Aktie des schweizerischen Pharmakonzerns Roche markierte im Dezember 2014 ein Hoch bei 295,80 CHF und korrigierte danach mehrere Jahre bis auf ein Tief bei 206,35 CHF. Nach diesem Tief aus dem Juni 2018 kam wieder starke Nachfrage auf. Die Aktie etablierte eine Aufwärtsbewegung, die sie auf ein Allzeithoch bei 351,60 CHF führte. Dieses Rekordhoch stammt vom 20. Februar 2020.

Anschließend kam es zu einer heftigen Korrekturbewegung. Die Aktie fiel innerhalb weniger Wochen auf das log. 50 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab Juni 2018 bei 269,36 CHF zurück. Dort fing sie sich allerdings Mitte März wieder. Seit einigen Wochen legt der Aktienkurs wieder deutlich zu. In dieser Woche lag er im Hoch bereits bei 343,30 CHF und damit nur noch knapp unter dem Allzeithoch.

Jetzt noch einsteigen?

Das Chartbild der Roche-Aktie macht tendenziell einen bullischen Eindruck. Allerdings ist das Allzeithoch bei 351,60 CHF eine wichtige Hürde, die sie erst einmal nehmen muss. An dieser könnte durchaus zu kleineren Rücksetzer kommen. Gelingt anschließend ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ergäbe sich mittelfristig Platz in Richtung 452,81 CHF. Sollte der Wert aber deutlich am Allzeithoch abprallen, könnte es zu einem Rücksetzer in Richtung 269,36 CHF kommen.

