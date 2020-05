Roche: Schweizer Pharmakonzern erhält nächste Notfallzulassung in den USA – Antiköpertest bekommt grünes Licht

Bereits am Freitag hatte der US-Pharmakonzern Gilead eine Ausnahmegenehmigung für den Wirkstoff Remdesivr erhalten, der eine bergrenzte Einsatzmöglichkeit des Wirkstoffes ermöglicht. Am Wochenende bekommt Roche eine ähnliche Genehmigung für die Zulassung eines Coronatests.

Der Basler Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Notfallzulassung für einen Antikörper-Test auf das neuartige Coronavirus erhalten. Der Test dient dem Nachweis, ob eine Person Kontakt mit dem Virus hatte und Antikörper ausgebildet hat, wie der Pharmakonzern am Sonntag in Basel mitteilte. Die Tests würden bereits an Labore weltweit geliefert. Die Produktionskapazität solle nun weiter gesteigert werden auf eine hohe zweistellige Millionenzahl pro Monat.

Redaktion onvista / dpa-AFX

testing / shutterstock.com