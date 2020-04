Roche: Umsatz in Q1 leicht gesteigert ++ Evotec: Diabetisprojekt wird allein fortgeführt ++ Deutsche Autobauer können weiter auf Kaufanreize hoffen

Der Verfall der Ölpreise geht weiter. Die Sorte Brent taucht heute auf den tiefsten Stand seit 1999 ab. Die Situation bleibt weiter angespannt, da Experten weiterhin damit rechnen, dass die Nachfrage sehr niedrig bleibt. Auch der neue Versuch von Donald Trump die Lage etwas zu entspannen verpufft am Dienstag wirkungslos. Dass US-Präsident weitere Hilfen versprach beruhigte die Anleger nicht sonderlich, denn die Öl- und Gasindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in den USA. Laut dem Branchenverband American Petroleum Institute (API) beschäftigt sie mehr als zehn Millionen Menschen und trägt acht Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Sollten womöglich nun hoch verschuldete US-Ölunternehmen in Schieflage geraten, könnte dies weitere Kreise ziehen und Folgen für die Kreditmärkte und Banken haben. Ein weiteres Konjunktur Programm der US-Regierung konnte die Wall Street ebenfalls nicht beruhigen.

US-Senat bringt weiteres Konjunkturprogramm auf den Weg

Der Senat billigte am Dienstag ein Gesetz für ein Rettungspaket insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen in Höhe von knapp 500 Milliarden Dollar, nachdem sich Republikaner und Demokraten zuvor darüber verständigt hatten. Nun muss das Gesetz noch das Repräsentantenhaus passieren. „Ich fordere das Repräsentantenhaus auf, das Gesetz zu verabschieden. Ich gehe davon aus, dass die Abstimmung sehr bald erfolgt“, sagte US-Präsident Donald Trump. „Ich denke, wir haben eine enorme Unterstützung.“

Autobauer dürfen weiter auf Kaufanreize hoffen

Bei möglichen Hilfen für die Autoindustrie wegen der Corona-Krise soll nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier der Klimaschutz nicht aus dem Blick geraten. „Wir müssen auch der Automobilindustrie helfen, die weltweiten Konjunktureinbrüche zu überstehen“, sagte der CDU-Politiker der „Passauer Neuen Presse“ (Mittwoch). „Das geht nur mit neuen innovativen Lösungen, die dazu führen, dass wir am Ende auch die Klimaziele der Bundesregierung schneller und besser erreichen.“

Auf die Frage, ob Kaufprämien für Neufahrzeuge der richtige Weg wären, sagte Altmaier: „Eine Eins-zu-Eins-Wiederholung früherer Maßnahmen wird es nicht geben. Wir sollten den Kauf von Autos mit geringen CO2-Werten fördern.“

Um die in der Corona-Krise abgestürzte Nachfrage anzukurbeln, fordert die deutsche Autoindustrie staatliche Prämien für den Neuwagen-Kauf. Strittig ist jedoch etwa die Frage, ob sich eine mögliche Förderung auf klimafreundliche Antriebe beschränken oder auf alle Arten von Autos erstrecken könnte. Für den 5. Mai sind nach dpa-Informationen Beratungen von Bund und Autobranche zu möglichen Stützungsmaßnahmen geplant.

Dax tastet sich an Gegenbewegung heran

Nach seinem Vortagesrutsch hat sich der deutsche Leitindex zur Wochenmitte erst einmal stabilisiert. Höhere Schwankungen und Nervosität prägen laut Marktbeobachtern aber weiter das Geschehen. Der deutsche Leitindex rückte kurz nach der Eröffnung um 0,92 Prozent auf 10.343,66 Punkte vor. Das weitere Konjunkturpaket der USA zur Bekämpfung der wirtschaflichen Folgen der Coronakrise wurde am Markt als hilfreich für die Aktienkurse gesehen.

Im Fokus der Anleger steht nach wie vor der Ölmarkt. Am Morgen stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck – dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit 1999. „In seiner Funktion als Frühindikator sendet der Ölpreis weiterhin Horrorsignale bezüglich des Zustands der Weltwirtschaft“, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es im frühen Mittwochshandel um 0,78 Prozent auf 22 118,94 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,7 Prozent.

Roche: Neue Medikamente gegen Coronavirus in der Pipeline

Der Schweizer Pharmakonzern hat im ersten Quartal etwas mehr umgesetzt als im Vorjahr. Dabei sieht das Management bislang nur begrenzte Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das eigene Geschäft, wie Roche am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen in Basel mitteilte. Unterdessen arbeitet das Unternehmen weiter an Produkten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel zunächst leicht zu.

Roche zufolge befindet sich beim Konzern derzeit ein Anti-Sars-CoV-2-Serologietest in der späten Entwicklungsphase. Verfügbar könnte er dem Unternehmen ab Anfang Mai sein. Die monatliche Produktionskapazität der Tests will Roche dabei schnellstmöglich hochfahren. Ein weiterer Corona-Test hat bereits die Notfallzulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten.

Neben der Diagnostik arbeitet Roche weiter an Medikamenten zur Behandlung der Krankheit. So laufe derzeit eine klinische Phase-III-Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von Actemra/Roactemra bei einer schweren Covid-19-bedingten Lungenentzündung in verschiedenen Ländern. Ergebnisse erwartet Roche im Frühsommer. Die Produktionskapazitäten will das Unternehmen weltweit zügig ausbauen. Bislang wird das Mittel vor allem bei Arthritis angewendet.

„Der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im ersten Quartal stellt eine noch nie dagewesene globale Herausforderung dar, ganz besonders für die Gesundheitssysteme weltweit“, schilderte Roche-Chef Severin Schwan die Situation. Roche habe sich bislang gut behaupten können. Die globale Lieferkette für Medikamente und Diagnostika ist dem Unternehmen zufolge intakt.

Im ersten Quartal profitierten die Schweizer von neuen Produkten. Diese konnten den Konkurrenzdruck durch sogenannte Biosimilars, also Nachahmer-Medikamente biopharmazeutischer Arzneimittel, ausgleichen. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf 15,1 Milliarden Schweizer Franken (knapp 14,4 Mrd Euro). Währungsbereinigt lag das Plus bei 7 Prozent.

Dabei legte die Pharmasparte währungsbereinigt etwas stärker zu als der Diagnostikbereich. Die wichtigsten Wachstumstreiber waren die jüngeren Produkte wie das Krebsmedikament Tecentriq, das Hämophilie-Präparat Hemlibra, Ocrevus zur Behandlung von multipler Sklerose sowie das Brustkrebsmedikament Perjeta. Zusammen kamen die neuen Produkte auf einen Umsatz von 4,6 Milliarden Franken.

Seinen Ausblick für 2020 bestätigte Roche. So erwartet das Management eine wechselkursbereinigte Umsatzsteigerung im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Der Kerngewinn je Aktie soll ungefähr im gleichen Maß zulegen. Auch die Dividende soll 2020 weiter steigen.

Evotec: „Potenziell revolutionäre Behandlungsoption“ im Anmarsch?

Das Hamburger Biotechunternehmen setzt ein Betazellprogramm zur Behandlung von Diabetespatienten vorerst wieder im Alleingang fort. Das Unternehmen habe die weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung des im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Sanofi entwickelten Programms zurückerhalten, teilte Evotec am Mittwoch mit.Evotec und Sanofi haben das Projekt seit 2015 gemeinsam entwickelt. Bei dem Programm werden menschliche Betazellen hergestellt, die den Blutzuckerspiegel durch Insulinabgabe normalisieren sollen und damit eine mögliche Alternative zur gängigen Insulinspritze darstellen. Evotec sieht darin eine „potenziell revolutionäre Behandlungsoption“ und sucht nun nach neuen strategischen Optionen für die weitere Entwicklung und Vermarktung. Die Möglichkeit für eine Verpartnerung werde ebenfalls geprüft, hieß es. Sanofi selbst zieht sich seit einiger Zeit aus der Diabetes-Forschung zurück.

Kurz & knapp:

Netflix: Die Coronavirus-Pandemie hat dem US-Streamingdienst im ersten Quartal deutlich mehr neue Zuschauer beschert als erwartet. Weltweit seien 15,8 Millionen zahlende Kunden hinzugekommen, teilte der US-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mit. Experten hatten der Forschungsgruppe FactSet zufolge fast acht Millionen vorhergesagt. Zwar erklärte Netflix, das Kundenwachstum wie auch die vor dem Bildschirm verbrachte Zeit dürfe mit dem Ende der Kontaktbeschränkungen wieder abnehmen. Trotzdem geht das Unternehmen für das laufende Quartal von weltweit 7,5 Millionen Neukunden aus, fast doppelt so viele wie von Analysten geschätzt. Der Umsatz im Quartal stieg auf 5,8 Milliarden Dollar nach 4,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum und entsprach damit etwa den Expertenerwartungen. Der Nettogewinn lag bei 709 Millionen, mehr als doppelt so hoch wie im Vorquartal. Die Netflix-Aktie legte im nachbörslichen Handel zunächst mehr als fünf Prozent zu, drehte jedoch später ins Minus. Sie hat in diesem Jahr bislang mehr als ein Drittel zugelegt.

Texas Instruments: Der US-Chipkonzern (TI) hat im abgelaufenen Quartal überraschend viel verkauft. Weil Kunden vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie aus Sorge um die Verfügbarkeit benötigter Produkte besonders viel orderten, ging der Umsatz im ersten Quartal nur um 7 Prozent auf 3,33 Milliarden US-Dollar zurück, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss in Dallas mitteilte. Analysten hatten hingegen nur mit 3,14 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn fiel unter dem Strich von 1,22 Milliarden Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 1,17 Milliarden Dollar. Auch hier hatten Experten weniger vorhergesagt. Im zweiten Quartal rechnet TI einem weiteren Umsatz- und Gewinnrückgang. Bei den Erlösen werden 2,61 bis 3,19 Milliarden Dollar und beim Gewinn je Aktie 0,64 bis 1,04 Dollar erwartet

STMicro: Der niederländische Halbleiterhersteller rechnet vor allem wegen der Schwäche der Autobranche infolge der Corona-Krise mit einem deutlichen Umsatzrückgang im zweiten Quartal. Und auch wenn in der zweiten Jahreshälfte mit einer wieder anziehenden Nachfrage zu rechnen ist, stellt sich der Infineon-Konkurrent für das Gesamtjahr im schlimmsten Fall auf einen Erlösrückgang um bis zu 8 Prozent auf 8,8 Milliarden US-Dollar ein. Experten hatten allerdings noch schwächere Werte befürchtet. Bislang hatte STMicro noch mit einem Umsatzanstieg gerechnet. Um finanziell für die Krise gerüstet zu sein, will der Zulieferer von Konzernen wie Apple oder Tesla in diesem Jahr weniger investieren und kürzt die Dividende.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: testing / shutterstock.com

