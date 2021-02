Roche und Nestle ziehen Schweizer Börse klar ins Minus

Zürich (Reuters) - An der Schweizer Börse haben die Anleger zum Wochenschluss Kasse gemacht.

Vor allem als krisensicher geltenden Titel wurden verkauft und zogen den SMI um 1,0 Prozent ins Minus auf 10.749 Punkte. Im Verlauf der gesamten Woche resultierte dennoch ein Plus von 1,7 Prozent.

Für Zuversicht sorgte die Aussicht auf weitere konjunkturelle Anreize in den USA. So gab der Senat grünes Licht für einen Haushaltsplan, der die Verabschiedung des Hilfspaketes in den kommenden Wochen notfalls auch ohne Unterstützung der Republikaner ermöglicht. Die Aktien von Firmen mit einem eher konjunkturabhängigen Geschäft waren entsprechend gesucht. Die Aktien des Zementkonzerns LafargeHolcim rückten 0,5 Prozent vor. Der Luxusgüterkonzern Richemont zog 0,6 Prozent an. Tagessieger waren Swatch. Die Aktie kletterte 1,5 Prozent, nachdem die Analysten von Goldman Sachs eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatten.

Bei den Nebenwerten kletterte der Verpackungshersteller Aluflexpack nach der Veröffentlichung von Eckwerten für 2020 um acht Prozent. Santhera stiegen 6,5 Prozent. Die Pharmafirma hat aus dem genehmigten Kapital 1,6 Millionen neue Aktien geschaffen.

Schwächer notierten dagegen stark kapitalisierte defensive Werte. Die Pharmakonzern Roche sank 2,7 Prozent, der Lebensmittelriese Nestle 1,8 Prozent. Händler erklärten, die Anleger hätten Positionen in Titel mit einem stärker schwankenden Geschäft umgeschichtet.