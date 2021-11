Roche will Alzheimer-Medikament konkurrenzfähig anbieten

(Stellt im ersten Absatz, letzter Satz klar, dass der 30-Prozent-Rabatt für das Multiple-Sklerose-Mittel Ocrevus galt und nicht für das Alzheimer-Medikament)

Los Angeles (Reuters) - Der Schweizer Pharma- und Diagnostikkonzern Roche will sein noch in der Entwicklung steckendes Alzheimer-Medikament im Fall einer Zulassung zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten.

Zur konkreten Preisgestaltung wollte sich der Chef der Pharmasparte, Bill Anderson, zwar nicht äußern. Er deutete gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters aber an, das Unternehmen könnte weniger verlangen als der US-Rivale Biogen für sein Mittel Aduhelm, das pro Jahr mit 56.000 Dollar Kosten zu Buche schlägt. Roche habe in der Vergangenheit ähnliche Schritte unternommen, erklärte Anderson. Beispielsweise sei das Multiple-Sklerose-Medikament Ocrevus zu einem Preis auf den Markt gebracht worden, der 30 Prozent unter dem der Standardbehandlung lag.

Die Zulassung von Aduhelm, der ersten Therapie zur Behandlung der zugrundeliegenden Ursache der schnell fortschreitenden Demenzerkrankung, war umstritten. Die US-Arzneimittelbehörde hatte sich über eine ablehnende Empfehlung eines Beratergremiums hinweggesetzt. Der Verkauf des Medikaments ist zudem ins Stocken geraten, weil das staatliche US-Gesundheitsprogramm Medicare eine Kostenübernahme noch prüft.

Roches Medikament Gantenerumab ist noch Monate von einer Zulassungsprüfung durch die FDA entfernt und eine Marktfreigabe ist ungewiss. Ergebnisse der zulassungsrelevanten Studie werden im zweiten Halbjahr 2022 erwartet. Roche, Biogen und andere Arzneimittelhersteller wollen diese Woche am Ärztekongress Clinical Trials on Alzheimer's Disease in Boston Studienergebnisse zu ihren Arzneien vorlegen.