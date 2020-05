ROCKET INTERNET - Neue Verkaufswelle nach Zahlen?

Rocket Internet SE - WKN: A12UKK - ISIN: DE000A12UKK6 - Kurs: 18,300 € (XETRA)

Rocket Internet erzielt im 1. Quartal 2020 Umsatzerlöse im Volumen von 19,9 Mio. EUR (VJ: 15,1 Mio. EUR), ein EBITDA von -48,9 Mio. EUR (VJ: -13,5 Mio. EUR), ein EBIT von -51,6 Mio. EUR (VJ: -14,8 Mio. EUR), ein Finanzergebnis von -103,5 Mio. EUR (VJ: 156,6 Mio. EUR) und ein Periodenergebnis von -161,5 Mio. EUR (VJ: 139,5 Mio. EUR).

Rocket Internet: Haben per Ende April 2020 liquide Mittel von €1,9 Mrd.

Die Aktie von Rocket Internet markierte im November 2014 ein Allzeithoch bei 60,27 EUR. Anschließend kam es zu einem jahrelangen Abverkauf auf das Allzeittief bei 15,12 EUR. Dieses stammt aus dem März 2017. Anschließend erholte sich die Aktie zwar deutlich auf 31,34 EUR. Aber seit Juli 2018 befindet sie sich bereits wieder im Rückwärtsgang. Auch der Coronacrash ging nicht spurlos an der Aktie vorbei. Sie fiel auf 16,00 EUR ab. Zuletzt zeigten sich zwar die Bullen wieder, aber die Hürde bei 19,62 EUR erwies sich bisher als zu hoch.

Vorbörslich tut sich bisher wenig. Die Aktie reagiert kaum auf die aktuellen Zahlen. Immerhin legt sich gegenüber dem gestrigen Schlusskurs leicht, nämlich um 13 Cent, zu.

Bären im Vorteil?

Das Chartbild der Aktie von Rocket Internet macht keinen guten Eindruck. Der Abpraller am Widerstand bei 19,62 EUR könnte der Startschuss für eine neue Abwärtsbewegung in Richtung 16,00-15,12 EUR gewesen sein. Erst ein Ausbruch über 19,62 EUR würde dem Wert größeres Aufwärtspotenzial eröffnen. Gewinne in Richtung 20,90 und später ca. 22,50-22,75 EUR wären möglich. Damit würde die Aktie an ihren langfristigen Abwärtstrend ansteigen.

