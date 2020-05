 Rockwell Automation erweitert sein Kontroll- und Visualisierungsangebot durch Übernahme von ASEM S.p.A.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gibt heute den Abschluss der Übernahme von ASEM S.p.A., einem führenden Anbieter von Technologien für digitale Automatisierung aus Italien, bekannt.

ASEM bietet eine vollständige Palette von Industrie-PCs (IPCs), MMS-Hardware und -Software (Mensch-Maschine-Schnittstellen), Fernzugriffsfunktionen und sicheren Gateway-Lösungen für das industrielle IdD.

Mit dieser Übernahme wird das Hardware- und Softwareportfolio von Rockwell Automation im Bereich Kontrolle und Visualisierungerheblich erweitert. ASEM beliefert hauptsächlich europäische Maschinenhersteller, die große Chancen auf dem nordamerikanischen Markt haben. Die Produkte von ASEM bieten Kunden ein hohes Maß an Konfigurierbarkeit für ihre Anforderungen an Industrieinformatik und ermöglichen es ihnen, eine schnellere Markteinführung zu erreichen, ihre Betriebskosten zu senken, die Auslastung der Anlagen zu verbessern und das Unternehmensrisiko besser zu handhaben.

Rockwell gab die Absicht zur Übernahme von ASEM im Februar 2020 bekannt. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

