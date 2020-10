Röttgen begrüßt Verschiebung des CDU-Wahlparteitags

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen hat die erneute Verschiebung des Wahlparteitags wegen der Corona-Pandemie als bitter bezeichnet, aber im Grundsatz begrüßt. Mit dem Beschluss des CDU-Vorstands werde die CDU ihrer Verantwortung in der Pandemie gerecht und sichere zugleich ihre Handlungsfähigkeit im Wahljahr 2021, erklärte Röttgen am Montag. "Die erneute Absage des Bundesparteitags am 4. Dezember ist bitter, aber sie folgt der Unberechenbarkeit in Folge der Pandemie."

Deutschland erwarte von der CDU, ein Stabilitätsfaktor in schwieriger Zeit zu sein, betonte Röttgen. "Dafür brauchen wir Einigkeit und einen verlässlichen Plan für die Neuwahl unserer Führung." Diese Wahl müsse im Frühjahr 2021 sein - "am besten auf einem Präsenzparteitag und notfalls per Briefwahl"./bk/rm/DP/nas