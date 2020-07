Röttgen: Beim EU-Gipfel geht es um existenzielle Bewährung der EU

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat das "egoistische" Verhalten vieler EU-Staaten beim aktuellen Brüsseler Gipfel beklagt. "Hier geht es nicht um irgendein Finanzpaket, sondern um die existenzielle Bewährung der EU", sagte der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz der "Passauer Neuen Presse" (Dienstag). "Wir haben eine Jahrhundert-Pandemie und eine Jahrhundert-Rezession. In so einer Situation kommt es auf Solidarität an."

Röttgens Kritik zielte auf die - wie er sagte - "Geizigen Vier" (Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden) sowie Finnland, aber auch auf geplante Empfängerländer, die nicht zum Nachweis gezwungen werden wollten, dass die Gelder zweckgebunden ausgegeben werden. Die EU drohe in Lager zu zerfallen: "in Norden und Süden, aber auch Osten in Sachen Rechtsstaatlichkeit". Das "deutsch-französische Tandem" habe die Aufgabe, "diese Lager in Zukunft aufzulösen".

Für unrealistisch hält Röttgen die Vorstellung, den geplanten "Wiederaufbaufonds als Hebel zu gebrauchen", um in Staaten wie Ungarn rechtsstaatliche Verbesserungen zu erreichen. Die Fondsmittel mit wirtschaftlichen Modernisierungszielen zu verknüpfen sei schwierig genug gewesen. Das Thema Rechtsstaatlichkeit liege "an anderer Stelle auf dem Tisch".

Beim EU-Sondergipfel verhandeln die Unions-Staaten über ein kreditfinanziertes Konjunkturprogramm, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. Zudem soll eine Einigung über den langfristigen EU-Haushalt erzielt werden. Insgesamt geht es um rund 1,8 Billionen Euro./hn/DP/he