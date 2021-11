Röttgen und Braun wollen für CDU-Bundesvorsitz kandidieren

Berlin (Reuters) - Der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun wollen jeweils für den Bundesvorsitz der CDU kandidieren.

Röttgen ließ am Donnerstag für Freitagmorgen eine Pressekonferenz ankündigen zum Thema "Kandidatur für den Vorsitz der CDU Deutschlands". Braun kündigte an, ebenfalls am Freitag seine Kandidatur offiziell einzureichen, wie ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion mehreren Medien bestätigte. Als weiterer möglicher Kandidat gilt der Finanzexperte Friedrich Merz. Der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat bereits angekündigt, dass er nicht antreten wird.