Rohölpreise sinken leicht, mögliche Zinsanhöhung treibt Finanzaktien

Aktien von Banken legen heute auffallend zu. Als Grund gilt eine mögliche stärkere Anhebung der Zinsen in den USA. In Grünheide sind die ersten Teslas "Made in Germany" vom Band gelaufen.

