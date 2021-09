ROHSTOFFAKTIE mit Ausbruchsversuch

Devon Energy ist ein Erdgas- und Erdölproduzent in den USA. Das Unternehmen wurde im Jahr 1971 gegründet und wuchs über die Jahrzehnte auch stark durch Übernahmen. Erst im vergangenen Jahr schluckte Devon Energy WXP Energy für 2,5 Mrd. USD. Analysten rechnen im laufenden Jahr durch diese Transaktion mit einem Erlössprung auf knapp 11 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie dürfte sich auf 2,50 USD belaufen. 2022 könnte Devon Energy bereits 3,95 USD je Aktie verdienen. Die Nettoverschuldung soll dann von gut 4 auf 2,6 Mrd. USD sinken. Bemerkenswert sind die hohen Dividendenrenditen der Aktie von gut 6 bzw fast 10 %.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 4,83 10,98 11,61 Ergebnis je Aktie in USD -7,12 2,50 3,95 KGV - 12 8 Dividende je Aktie in USD 0,67 1,87 2,92 Dividendenrendite 2,20 % 6,14 % 9,59 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht steht der Wert kurz davor, mittelfristige Kaufsignale auszubilden. Eine erste Hürde notiertbei 30,55 USD, darüber wartet das Jahreshoch bei 31,99 USD. Werden beide Widerstände geknackt, wäre Potenzial in Richtung des Hochs 2019 bei 35,39 USD ableitbar. Absicherungen könnten unter das lokale Zwischentief bei 27,40 USD in den Markt gelegt werden.

Fazit: Fundamental wie charttechnisch sieht die Aktie von Devon Energy interessant aus. Einzig der endgültige Befreiungsschlag zur Oberseite ist noch nicht gelungen, die Muster sind aber vielversprechend.

Devon-Energy-Aktie

