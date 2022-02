Rohstoffboom: Anglo American mit Gewinnsprung - hohe Dividende

LONDON (dpa-AFX) - Der Boom der Rohstoffpreise hat dem britischen Bergbaukonzern Anglo American im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn beschert. Die Aktionäre können sich nun auf eine hohe Dividende freuen. Der Konzern kündigte am Donnerstag eine Schlussdividende von 1,18 US-Dollar je Aktie sowie eine Sonderdividende von 0,50 US-Dollar je Aktie an. Inklusive der Zwischenausschüttung sowie des Aktienrückkaufs flössen damit insgesamt 6,2 Milliarden Dollar (5,5 Mrd Euro) an die Anteilseigner, rechnete der Konzern vor.

Den Umsatz steigerte der Mutterkonzern des weltgrößten Diamantenherstellers De Beers 2021 im Jahresvergleich um fast zwei Drittel auf 41,6 Milliarden Dollar. Der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss von 8,6 Milliarden Dollar war mehr als viermal so hoch wie im Vorjahr. Analysten hatten im Durchschnitt mit etwas weniger Gewinn gerechnet.

Mit den starken Zahlen folgte Anglo American der Entwicklung des Sektors, der vom starken Anstieg der Preise für Metalle wie Kupfer, Aluminium und Platin profitierte. Auch Diamanten sind sehr gefragt./mis/mne/jha/