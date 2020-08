Rohstoffkonzern Polymetal verdoppelt die Zwischendividende

Der russische Goldproduzent Polymetal International plc (ISIN: JE00B6T5S470) wird eine Zwischendividende in Höhe von 0,40 US-Dollar (ca. 0,34 Euro) an seine Investoren ausschütten. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (0,20 US-Dollar) verdoppelt. Die Auszahlung der Zwischendividende erfolgt am 25. September 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 3. September 2020.

Polymetal zahlt seine Dividende halbjährlich aus. Für das Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 0,62 US-Dollar (0,20 US-Dollar Zwischendividende + 0,42 US-Dollar Schlussdividende) zzgl. einer Sonderdividende von 0,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 21,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,41 Prozent (ohne Sonderdividende). Polymetal zahlte im Juni 2012 erstmals eine Dividende an die Aktionäre (0,20 US-Dollar).

Der Umsatz von Polymetal stieg im ersten Halbjahr 2020 um 21 Prozent auf 1,14 Mrd. US-Dollar, wie Polymetal am Dienstag weiter mitteilte. Der Gewinn kletterte auf 381 Mio. US-Dollar nach 153 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen ist ein Gold- und Silberproduzent mit Minen in Russland und Kasachstan und beschäftigt über 11.600 Mitarbeiter.

Redaktion MyDividends.de