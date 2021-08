Roku-Aktie: -23,7 % in ca. 2 Wochen!

Die Roku-Aktie hat zwei durchwachsene Wochen hinter sich. Wenn man es so möchte, hat sich der Aktienkurs quasi in den Urlaub verabschiedet. Wann er wiederkommt? Natürlich eine interessante Frage, die sich Foolishe Investoren stellen können.

Urlaub hatte die Roku-Aktie jedenfalls nicht mit Blick auf die Unternehmensneuigkeiten. Insbesondere die Quartalszahlen sind für den Abverkauf verantwortlich. Aber sollten Foolishe Investoren den Dip womöglich nutzen? Eine interessante Frage, die wir beantworten wollen. Vor allem wenn wir bedenken, dass die Anteilsscheine dieses Streaming-Akteurs von 405,80 Euro auf 309,70 Euro eingebrochen sind. Ein Minus von 23,7 % innerhalb von ca. zwei Wochen.

Roku-Aktie: Fokus auf das Negative

Ich bin jedenfalls überzeugt, dass sich viele Investoren bei der Roku-Aktie derzeit auf das Negative konzentrieren. Insbesondere bei den Quartalszahlen hat es eigentlich lediglich eine Kennzahl gegeben, die den Investoren nicht geschmeckt hat. Das wiederum ist die Entwicklung der Nutzer gewesen, die im letzten Vierteljahr ein wenig schwächelte.

So kam Roku per Ende des zweiten Quartals auf einen Nutzerkreis in Höhe von 55,1 Mio. Insbesondere im Vergleich zu den vorherigen 53,6 Mio. per Ende des ersten Vierteljahres entspricht das lediglich einem Wachstum von 1,6 Mio. im Quartalsvergleich. Aber auch die Streaming-Stunden sind eine Baustelle für Investoren gewesen. Mit 17,4 Mrd. lag man sogar unter dem Vorquartalswert von 18,3 Mrd. Autsch, das tat zugegebenermaßen wirklich ein bisschen weh.

Allerdings geht dabei unter, wie stark auch andere Kennzahlen bei der Roku-Aktie gewesen sind. So wie beispielsweise, wie sehr die Umsätze trotz der schwachen Nutzerentwicklung gestiegen sind. Die Erlöse insbesondere im Plattform-Segment kletterten im Jahresvergleich um 117 % auf 532,3 Mio. US-Dollar. Insgesamt stiegen die Umsätze um 81 % auf 645,1 Mio. US-Dollar. Ein ohne Zweifel starkes Wachstum. Auch der durchschnittliche Umsatz je Streamer konnte um überproportionale 46 % im Jahresvergleich auf 36,46 US-Dollar zulegen. Diese Kennzahl ist definitiv für mich ein besonderes Highlight, denn sie zeigt: Das Ökosystem und insbesondere die Monetarisierung ist stärker.

Natürlich ist auch die Bewertung nicht günstig

Die fundamentale Bewertung der Roku-Aktie ist womöglich eine zweite Baustelle für den Dip. Selbst gemessen an einer aktuellen Marktkapitalisierung in Höhe von 48 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis gemessen am Quartalsumsatz bei ca. 18,6. Günstig ist das zweifellos nicht, zumal die fundamentale Bewertung vor der Korrektur noch teurer gewesen ist.

Trotzdem möchte ich zeigen: Bei der Roku-Aktie sollte man sich als Investor zumindest nicht zu sehr auf das Negative konzentrieren. Zumal es weiterhin Fortschritte bei der Wachstumsgeschichte gab. Und vielleicht einen Sommer, der nach der Pandemie besonders schwach ausfiel.

Vielleicht nicht die beste Idee, die Investitionsthese direkt zu verwerfen. Langfristig orientiert kann diese trend- und wachstumsstarke Wachstumschance durchaus auch mal ein schwächeres Quartal wegstecken.

Der Artikel Roku-Aktie: -23,7 % in ca. 2 Wochen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool