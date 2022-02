Roku-Aktie: 3 Kennzahlen behalte ich am 17. Februar im Auge!

Das Management der Roku-Aktie legt am 17. Februar dieses Jahres ein frisches Zahlenwerk vor. Ohne Zweifel geht es um viel, vor allem um den Turnaround. Die Aktie der Streaming-Plattform ist schließlich inzwischen um ca. 60 % eingebrochen.

Welche Kennzahlen entscheidend sind, wird sich im Zahlenwerk selbst offenbaren. Ich behalte jedenfalls drei für mich wichtige Kennzahlen im Auge, die mir zeigen, wie sich meine Investitionsthese zugegebenermaßen eher kurzfristig orientiert entwickelt hat.

Das Management der Roku-Aktie hat selbst eine Prognose für das vierte Quartal angegeben, was den Umsatz betrifft. Diese Kennzahl soll um 37 % im Jahresvergleich auf 893 Mio. US-Dollar wachsen. Ohne Zweifel ist das eine Hürde, die man idealerweise überspringen sollte.

37 % Umsatzwachstum sind gewiss nicht die Welt und vielleicht etwas pessimistisch. Im letzten Quartal hat es jedoch im Hardwaregeschäft mit einem Minus von 26 % einen Dämpfer gegeben. Auch diese Kennzahl ist jetzt wichtig. Aber auch die Wachstumsrate im Plattformgeschäft ist von entscheidender Bedeutung.

Bei der Roku-Aktie sind die Erlöse und Wachstumsraten in diesem Stadium natürlich noch entscheidend. Quantitatives Wachstum spielt eine wichtige Rolle. Aber auch qualitatives Wachstum ist zunehmend wichtiger in Richtung Profitabilität.

Ein positives Nettoergebnis …?

Einen gewissen Überraschungseffekt kann das Nettoergebnis ausmachen. Hier prognostiziert das Management einen Wert zwischen -5 und 5 Mio. US-Dollar. Das zeigt: Profitabilität ist möglich. Aber nicht in einem besonders hohen Maße.

Wenn das Management der Roku-Aktie es schafft, hier doch überraschend ein besseres Ergebnis zu erreichen, so könnte das zu einem Sprung beim Aktienkurs führen. Oder eben zu einem Quäntchen Enttäuschung, sollte es schlechter laufen.

Vergessen dürfen wir nicht: Das Management investiert derzeit in Content, was die Nettoergebnisse belasten sollte. Bei der Roku-Aktie ist das, was unterm Strich übrig bleibt, jedoch ebenfalls relevant.

Nutzer, Streaming-Stunden … durchschnittlicher Umsatz

Zu guter Letzt ist bei der Roku-Aktie ein ganzes Potpourri an Kennzahlen relevant. Einerseits die Nutzerentwicklung: Mit zuletzt 56,4 Mio. per Ende des dritten Quartals ist zwar ein hoher Wert gegeben. Die Wachstumsgeschichte benötigt jedoch mehr. Auch die Anzahl der Streaming-Stunden sollte idealerweise überproportional gewachsen sein.

Immer wichtiger ist für mich jedoch der durchschnittliche Umsatz je Nutzer. Mit zuletzt 40,16 US-Dollar ist dieser Wert inzwischen hoch, digitale Werbung dient als Katalysator. Ohne Zweifel ist auch hier ein Überraschungspotenzial möglich, wenn die Streaming-Plattform hier glänzt.

