Roku-Aktie: Heute wird es richtig spannend!

Bei der Roku-Aktie wird es heute richtig spannend. Wie das Management bereits zum 3. Februar verkündet hat, legt es nach dem Handel ein frisches Zahlenwerk vor. Zuletzt hat die Aktie zugegebenermaßen eine sehr durchwachsene Entwicklung hingelegt. Na, ob ein Turnaround in der Luft liegt?

Fest steht jedenfalls, dass es eine ganze Reihe von Dingen gibt, an denen wir den Erfolg der Roku-Aktie messen können. Blicken wir auf die Prognose des Managements selbst sowie auf spannende Kennzahlen, die weiterhin entscheidend sind.

Roku-Aktie: Die Prognose im Blick!

Das Management der Roku-Aktie spricht von einem Nettoumsatz zwischen 885 und 900 Mio. US-Dollar im vierten Quartal. Weiterhin eine Baustelle, die im vierten Vierteljahr offenbar wenig lösbar ist, scheint das Nettoergebnis zu sein. Mit einem Wert um -5 Mio. US-Dollar und 5 Mio. US-Dollar ist Profitabilität zwar möglich, aber nicht auf einem vergleichsweise hohen Niveau.

Allerdings gibt es weiterhin qualitative Momente bei der Wachstumsgeschichte. Der durchschnittliche Umsatz je Nutzer, der zuletzt bei über 40 US-Dollar lag, sollte idealerweise weiter steigen. Das wäre zumindest ein Indikator dafür, dass die Wachstumsgeschichte auch im Markt der digitalen Werbung an Fahrt aufnimmt. Zumal Nutzerentwicklung und operatives Momentum ein wenig nachließen.

Die Roku-Aktie kam im dritten Quartal auf 18 Mrd. Streaming-Stunden, was jedoch unter dem Wert von 18,3 Mrd. Stunden für das erste Quartal des Jahres 2021 gelegen hat. Ohne Zweifel ist das viel. Aber auch die aktiven Nutzer der Plattform schafften es lediglich auf 56,4 Mio., was ein Plus von 1,3 Mio. im direkten Quartalsvergleich gewesen ist. Das sind ebenfalls Kennzahlen, die man im Auge behalten sollte.

Ebenfalls relevant ist die Prognose des Managements für das neue Geschäftsjahr 2021. Profitabilität und eine Skala beim Umsatzwachstum dürften die Investoren sehr konkret im Auge behalten. Es gilt schließlich zu beweisen, dass insbesondere das Plattform-Geschäft nicht nur kurzlebig vom Wachstum durch den Corona-Effekt profitiert hat. Das wiederum schienen die Investoren zuletzt einzupreisen.

Viel zu beobachten!

Natürlich überbewerten Foolishe Investoren bei der Roku-Aktie nicht ein einziges Quartalszahlenwerk. Zumal die Investitionsthese auch mit eigenen Inhalten weiter an Fahrt aufnimmt. Die Plattform ist intakt, auch international möchte das Management Erfolge replizieren. Zudem gibt es zwei Megatrends mit Streaming und digitaler Werbung.

Aber trotzdem: Gerade nach dem Abverkauf von zuletzt über 67 % wären positive Impulse bei der Wachstumsgeschichte gewiss nicht fehl am Platz. Die Roku-Aktie kann im Rahmen dieser Quartalsberichtssaison eine Menge beweisen. Wobei Foolishe Investoren stets auf das große Ganze achten. Und eben nicht nur darauf, ob das Management beispielsweise eine Ergebnisprognose liefern kann, oder eben nicht.

Der Artikel Roku-Aktie: Heute wird es richtig spannend! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

