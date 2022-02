Roku-Aktie: KGV 58!

Die Roku-Aktie besitzt im Moment eine wirklich interessante Bewertung. Und vor allem eine preiswertere, was jedoch nicht primär am Wachstum liegt. Nein, sondern an der Korrektur oder am Crash. Nach der Präsentation der Quartalszahlen ging es mit den Anteilsscheinen schließlich noch einmal bedeutend bergab.

Heute wollen wir uns eine Kennzahl im Besonderen ansehen: Nämlich das KGV beziehungsweise Kurs-Gewinn-Verhältnis der Roku-Aktie. Aber auch hier ist der größere Kontext natürlich überaus entscheidend.

Roku-Aktie mit KGV 58!

Wenn ich jetzt das KGV für die Roku-Aktie bilde, so erhalte ich einen Wert von ca. 58. Ausgangslage dafür ist ein Aktienkurs von ca. 106 US-Dollar. Wobei dieser Wert mit der volatilen Aktienkursperformance schwanken kann. Im Geschäftsjahr 2021 kam der Streaming-Akteur außerdem auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,83 US-Dollar. Unter diesen Prämissen liegt der Wert eben bei 58.

Wir könnten jetzt weitere Kennzahlen bilden. Beispielsweise bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von 15,1 Mrd. US-Dollar ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von nicht einmal 6. Aber belassen wir es für heute einfach mal beim KGV dieser Streaming-Aktie.

Bemerkenswert ist schließlich, dass die Roku-Aktie nicht sehr profitabel ist. Zumindest bis jetzt nicht. Zwar schloss das Management das Gesamtjahr 2021 mit einem Nettoergebnis von 242,3 Mio. US-Dollar ab. Allerdings ist das vierte Quartal mit einem Wert von 23,7 Mio. US-Dollar kein Vorzeigezeitraum. Momentan stehen Investitionen in das operative Geschäft noch auf der Agenda: Content, Expansion oder auch andere Dinge. Bei einem Jahresumsatz von über 2,7 Mrd. US-Dollar beläuft sich der Wert auf nicht einmal 10 % der Erlöse. Für mich ist das noch eher wenig.

Zumal das Management der Roku-Aktie noch viele Wachstumsmöglichkeiten besitzt. Die eigene Plattform, die Internationalisierung, die bessere Monetarisierung der Nutzer per digitaler Werbung. Auch die Prognose der Verantwortlichen sieht vor, dass es noch einige Jahre mit weiterem Wachstum gibt.

Nicht günstig, aber …

Es wäre natürlich vermessen, die Roku-Aktie bei einem KGV von 58 als preiswert zu bezeichnen. Natürlich benötigt das Streaming-Unternehmen noch jede Menge Wachstum. Trotzdem nähert sich die Bewertung insgesamt für mich einem Maß an, in dem das Chance-Risiko-Verhältnis für das Wachstumspotenzial sehr eindeutig in Richtung Chance tendiert.

Der Markt des Streamings, das große Ökosystem und das Nutzerverhalten deutet auf reichlich Potenzial. Klein ist das Unternehmen gemessen an seinen operativen Kennzahlen definitiv nicht mehr. Außerdem steckt die Profitabilität nun wirklich noch in den Kinderschuhen. Und trotzdem: Das KGV ist auf einem Niveau, das auch nicht wirklich teuer ist. Vielleicht ist das eine Spur, die man als opportuner Investor auf der Suche nach günstigen Gelegenheiten einmal verfolgen sollte.

