Roku-Aktie mit Top-Kooperation! Next-Level-Wachstum voraus!

Die Roku-Aktie ist wirklich eine dynamische Wachstumsgeschichte im Streaming-Markt. Wie sehr? Nun, ein Blick auf die aktuellen Quartalszahlen verdeutlich das wohl recht deutlich: Das Netzwerk ist mit 51,2 Mio. Nutzern gigantisch. Dabei wurden pro Quartal zuletzt mehr als 17 Mrd. Stunden gestreamt. Die Umsätze und durchschnittlichen Umsätze je Nutzer wachsen deutlich zweistellig.

Die Roku-Aktie besitzt damit viele trendstarke Wachstumstreiber. Allerdings inzwischen auch ein Ökosystem, das wertvolle Daten liefert. Damit könnten die Anteilsscheine dieser dynamischen Streaming-Wachstumsgeschichte jetzt das nächste Level beim Wachstum erreichen. Lass uns im Folgenden einmal schauen, wie genau.

Roku-Aktie: Top-Kooperation!

Wie die Roku-Aktie jetzt Anfang März bekannt geben konnte, ist eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Unternehmen Nielsen erzielt worden. Nielsen, Nielsen, klingelt es da bei dir? Hierbei handelt es sich um ein Analyseunternehmen, das sich mit Einschaltquoten und dem Werbemarkt näher auseinandersetzt. Ursprünglich im klassischen TV, jetzt womöglich auch im Streaming.

Im Rahmen dieser Übereinkunft wird das Management hinter der Roku-Aktie zunächst Nielsens Advanced Video Advertising übernehmen. Eine Geschäftseinheit, die sich mit der Analyse von TV-Inhalten zur Optimierung der Werbeeinblendungen beschäftigt. Damit stärkt das Management natürlich die digitale Werbesparte. Allerdings ist das nicht alles.

Roku und Nielsen werden zukünftig außerdem eine strategische Partnerschaft eingehen, um Nielsens Lösungen zur Messung von Inhalten und Werbeformaten zu etablieren. Die beiden Unternehmen erhoffen sich dadurch, wichtige Informationen zum Nutzungsverhalten und zur Werbeeffizienz gewinnen zu können. Damit hat Nielsen offenbar erkannt, wie wichtig das Streaming inzwischen für den Markt ist. Womöglich auch, um den klassischen TV-Markt beurteilen zu können.

Warum das ein Next -Level-Wachstum einläutet

Die Roku-Aktie steht damit vor einem womöglich wichtigeren Schritt, als so mancher Foolishe Investor das jetzt vielleicht begreifen mag. Nicht bloß, dass Nielsen auf die Streaming-Plattform und das Ökosystem aufmerksam geworden ist, was ebenfalls bemerkenswert ist. Nein, sondern es geht um die Nutzung und Analyse der Daten.

Bereits seit einiger Zeit spekuliere ich darauf, dass die Roku-Aktie mittel- bis langfristig in den Datenmarkt beziehungsweise den mit Informationen eintreten könnte. Das Netzwerk mit inzwischen 51,2 Mio. Nutzern ist einfach zu gigantisch, um dieses Potenzial zu ignorieren. Offensichtlich geschieht ein erster, wichtiger Schritt jetzt mit einem namhaften Partner.

Wie stark sich das auf das Wachstum auswirken wird? Beziehungsweise auf die Monetarisierung der Plattform? Das zeigt die Zeit. Ich bin jedoch überzeugt: Die Roku-Aktie könnte damit jetzt eine neue Phase des Wachstums einläuten. Zumindest langfristig und mit dem allgemeinen Megatrend-Markt des Streamings im Rücken.

Roku-Aktie: Wieder etwas günstiger …

Die Roku-Aktie ist inzwischen außerdem wieder etwas preiswerter zu haben. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 344,95 Euro liegt der Discount gemessen am vorherigen Rekordhoch bei ca. 14 %. Mit einer Marktkapitalisierung von 52,5 Mrd. US-Dollar könnte dieser Streaming-Akteur ebenfalls einen näheren Blick verdient haben. Zumal jetzt der Eintritt in den Markt mit Informationen und Daten bevorstehen könnte.

The post Roku-Aktie mit Top-Kooperation! Next-Level-Wachstum voraus! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Der neue Fintech-Star

Fintech erobert die Finanzbranche. Und das rasante Wachstum bringt große Chancen für Anleger.

Die meisten wissen nicht, dass es ein unbekanntes Unternehmen aus den Niederlanden gibt, das mit großem Erfolg die Finanzwelt mit seinen stark nachgefragten Dienstleistungen in der Zahlungsabwicklung erobert. Unsere Analysten schätzen seine Zukunftschancen als sehr gut ein. The Motley Fool hat einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Roku.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool