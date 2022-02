Die Roku-Aktie hat mit ihren Quartalszahlen zwar nicht unbedingt den Geschmack eines jeden Investors getroffen. Aber das Zahlenwerk war gewiss keine derartige Vollkatastrophe, wie es der Abverkauf von über einem Viertel des Börsenwertes vermuten lässt.

Weiterhin gilt, dass der Streaming-Akteur ein solides Wachstum an vielen Fronten gezeigt hat. Im wichtigen Plattform-Segment, bei den durchschnittlichen Umsätzen je Nutzer. Sowie im nichtfinanziellen Bereich vor allem bei der Anzahl der aktiven Plattformnutzer und der Streaming-Stunden. Das ist es im Kern, worauf es jetzt ankommt, wobei auch das Nettoergebnis eigentlich positiv überraschte.

Ein Analyst aus den USA behauptet jetzt, dass die Roku-Aktie totes Kapital sei. Diese Einschätzung teile ich gewiss nicht.

Roku-Aktie: Kein totes Kapital!

Falls dich das interessiert: Es war ein Analyst aus dem Hause Wells Fargo, der sich derart über die Roku-Aktie äußerte. Seiner Ansicht nach müsse man die Bewertung für den Streaming-Akteur aufgrund der reduzierten Ziele beim EBITDA anpassen. Die Aktie habe kein derartiges Premium verdient, selbst dann nicht, wenn man die Ergebnisse in ein Verhältnis zu den aktiven Nutzern setze. Deshalb sei diese Chance jetzt totes Kapital.

Eine These, die man so sehen kann. Vor allem, wenn man kurzfristige Profitabilität in den Fokus rückt. Die Strategie des Managements rund um CEO Anthony Wood, der selbst massiv Skin in the Game besitzt. Wie auch immer: Diese Strategie ist das Reinvestieren in das operative Geschäft. Selbst in diesem Quartalszahlenwerk steht schließlich, dass man sich rüste, um an vielen Fronten ein Wachstum für die kommenden Jahre zu generieren.

Im Kern dreht es sich bei der Roku-Aktie zunehmend um eigene Inhalte, für die ein Content-Budget geschaffen wird. Sowie um den Ausbau der Sparte der digitalen Werbung rund um DataXu und eine bessere Analyse der Ergebnisse. Alles zielt darauf ab, mehr Nutzer zu bekommen, das Engagement auf der Plattform zu erhöhen und den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer konsequent zu steigern. Oder, wie man es kaum besser als das Management von Roku bezeichnen kann: ein vielschichtiges Wachstum, dessen Potenzial man jetzt ergreifen möchte.

Vielleicht ist die Roku-Aktie aus diesem Fokus heraus totes Kapital. Dann sind jedoch auch Netflix und Amazon über sehr lange Zeiträume totes Kapitel gewesen, die die Reinvestitionen in das eigene Geschäft gegenüber kurzfristige Ergebniszahlen priorisierten. Für mich ist die Strategie des Managements nur einfach langfristig ausgelegt.

Nicht für jeden was, das mag sein!

Die Roku-Aktie mag durch diese Strategie nicht für jeden etwas sein. Das war sie auch vorher nicht. Chancen und Risiken sind bei dieser Wachstumsaktie konsequent sehr groß gewesen. Wobei das Unternehmen inzwischen zu einem Umsatz im letzten Jahr von mehr als 2,7 Mrd. US-Dollar Umsatz gekommen ist.

Trotzdem sind Ergebnisse im Moment noch rar gesät, was an den Investitionen in das Kerngeschäft liegt. Wer nicht bereit ist, diesen Weg des Managements zur Sicherung eines maximalen Wachstumspotenzials langfristig mitzugehen, der hätte gar nicht erst investieren sollen. Operativ läuft für mich eine Menge richtig bei der Roku-Aktie.

Der Artikel Roku-Aktie: Totes Kapital! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool