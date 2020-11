Roku: „Darum ist die Aktie eine Top-Wachstumschance“

Die Aktie von Roku hat zum Ende der Woche eine besonders starke Dynamik an den Tag gelegt. Ausgelöst durch mehr als die Erwartungen treffende Quartalszahlen konnten die Anteilsscheine per Ende der letzten Woche deutlich zweistellig zulegen. Damit rückte die Aktie dieses Streaming-Dienstleisters zwangsläufig in den Fokus.

Foolishe Investoren fragen sich jetzt natürlich: Ist die Aktie auch weiterhin eine Top-Chance? Ein Analyst und Redakteur eines US-Börsenmagazins findet eine deutliche Antwort auf die Frage: Ja, für ihn bleibt Roku weiterhin eine Top-Wachstumschance. Werfen wir daher einen Blick auf die Begründung, die zu dieser These geführt hat.

Roku: Das starke Quartal als Ausgangslage

Genauer gesagt ist es ein Beitrag von InvestorPlace, der jetzt ein solches Zwischenfazit zieht. Foolishe Investoren wissen natürlich, dass die These nichts ohne die Argumente ist. Entsprechend wollen wir jetzt einen näheren Blick auf die Argumentation riskieren. Wobei die Ausgangslage mit dem eingangs genannten Rallye-Auslöser zusammenhängt: Dem starken Zahlenwerk.

Wie auch InvestorPlace noch einmal zusammenfasst, hat Roku die Erwartungen bei Weitem übertroffen. Mit dem Umsatzwachstum von über 70 % im Jahresvergleich lagen die Erlöse deutlich über den gewöhnlichen 30 bis 40 %. Auch das Nutzerwachstum hielt mit fast 3 Mio. Nettoneukunden an. Die gestreamten Stunden wuchsen ebenfalls auf 14,8 Mrd. Eine insgesamt starke Dynamik, die jedoch von einer weiteren Kennzahl übertroffen worden ist: dem durchschnittlichen Umsatz, der in den letzten drei Monaten bei 27,00 US-Dollar gelegen hat.

Das wiederum ist auch für mich eine wichtige Kennzahl im Quartalszahlenwerk gewesen. Beziehungsweise eigentlich in jedem Quartalsbericht, den Roku veröffentlicht. InvestorPlace leitet hiervon jedoch ein besonders großes Potenzial ab.

Fokus Werbemarkt

Es ist keine Frage mehr, dass sich hinter der Aktie von Roku eine trendstarke Wachstumsaktie im Segment des Streamings versteckt. Alleine das reicht augenscheinlich aus, um innovativ und sogar disruptiv zu sein. Roku benötigt schließlich keine eigenen Inhalte, um hier zu wachsen.

Für InvestorPlace sind die 27,00 US-Dollar Umsatz je Nutzer jedoch erst ein Anfang. Für den Verfasser des Beitrags steckt hier eine Menge Potenzial in einem anderen verknüpften Markt: nämlich dem der digitalen Werbung. Ein wesentlicher Teil von Rokus operativem Erfolg lauert auch hier. Tatsächlich dürften die stark gestiegenen Umsätze ein Erfolgsfaktor sein, der auf eine Rückkehr der Werbeumsätze zurückzuführen ist. Im letzten, zweiten Quartal haben wir schließlich beobachten können, dass der durchschnittliche Umsatz je Nutzer eher moderat im Vergleich zu den gestreamten Umsätzen geklettert ist. Sowie auch im Verhältnis zur Neukundengewinnung.

InvestorPlace spricht hier insgesamt von einem adressierbaren Gesamtmarkt von 160 Mrd. US-Dollar, der Jahr für Jahr für TV-Werbung ausgegeben wird. Wovon sich Roku noch eine ordentliche Scheibe abschneiden könnte. Immerhin: Der Quartalsumsatz von Roku lag insgesamt im letzten Quartal bei lediglich 452 Mio. US-Dollar. Luft nach oben ist noch viel vorhanden.

Roku: Mehr als bloß Streaming!

Ich teile grundsätzlich die eingangs genannte These und glaube auch, dass sich hinter der Aktie von Roku noch immer eine Top-Wachstumschance versteckt. Für viele Investoren ist es möglicherweise auch wichtig zu verstehen, dass Streaming nicht der einzige Wachstumstreiber ist. Nein, sondern dass auch digitale Werbung besonders wichtig werden kann. Das Potenzial ist jedenfalls lange nicht ausgereizt. Deshalb wollte ich diese spannende Einschätzung heute mit dir teilen.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

