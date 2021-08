Roku & Etsy: Der einzige Grund, warum ich die Aktien im Dip nicht nachkaufe!

Die Aktien von Roku und Etsy sind im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison mächtig gedippt. Innerhalb weniger Stunden beziehungsweise am Handelstag nach der Präsentation der Vierteljahresberichte ging es mit den Anteilsscheinen im deutlichen einstelligen beziehungsweise in der Spitze im zweistelligen Prozentbereich bergab.

Das wiederum liegt sehr direkt mit den Updates zum operativen Verlauf zusammen. Bei der Etsy-Aktie war es ein insgesamt schwächeres Wachstum, jedoch eigentlich am oberen Ende der herausgegebenen Prognose, sowie eine nicht sonderlich starke Prognose für das dritte Quartal, die enttäuschten, bei Roku hingegen die Anzahl der Streamer.

Ich habe mich bereits entschieden: Ich kaufe den Dip weder bei Roku noch bei Etsy nach. Das hat allerdings einen Grund, den du als Investor bestimmt nachvollziehen kannst.

Roku & Etsy: Ich kaufe den Dip nicht nach

Vielleicht fällst du gerade aus allen Wolken, was diese Schlagzeile angeht. Grundsätzlich bin ich schließlich langfristig orientiert von der Roku-Aktie und der Etsy-Aktie überzeugt. Positive Schlagzeilen selbst nach den Quartalszahlen und einen positiven Kontext habe ich stets betont. Um das klar und deutlich zu formulieren: An meiner Einschätzung hat sich auch nichts verändert.

Sowohl Roku als auch Etsy sind langfristig orientiert für mich weiterhin stark. Schwächere einzelne Quartalszahlen sind kein Anlass, um eine Investitionsthese über Bord zu werfen. Zumal der E-Commerce-Akteur weiterhin von einem Marktpotenzial von 1,7 Billionen US-Dollar ausgeht. Die Streaming-Plattform dürfte ebenfalls nicht mit 55,1 Mio. Nutzern an der Spitze des Möglichen sein. Alleine die Anzahl der Streamer bei gewissen Diensten ist um ein Vielfaches höher.

Nein, der Grund, warum ich den Dip und die jetzt günstigere Bewertung nicht nutze, ist ein persönlicher: In meinem Portfolio sind die Aktien von Roku und Etsy bereits sehr prominent vertreten. Der jetzige Dip ist für mich nicht ausreichend tief, um meine Aktienposition noch einmal aufzustocken. Zudem will ich, gerade als Wachstumsinvestor, nicht zu konzentriert investieren. Neben einer soliden Diversifikation spielt auch die Allokation eine wichtige Rolle für mich.

Das ist nur eine Momentaufnahme

Dass ich die Aktien von Roku und Etsy jetzt nicht nachkaufe, ist jedoch nur eine Momentaufnahme. Ganz ehrlich: Ich persönlich würde jetzt nachkaufen, wenn meine Aktienpositionen noch nicht zu den größten in meinem Depot zählen würden. Ansonsten bin ich jedoch im Moment zufrieden und erhöhe den Einsatz hier noch nicht.

Das könnte sich allerdings verändern. Wenn die Aktien dieser beiden Unternehmen weiterhin im Korrekturmodus sind, dürfte sich auch der relative Anteil in meinem Depot verringern. In diesem Fall und zu deutlich günstigeren Konditionen ist ein Nachkauf möglich. Wie gesagt: Ich bin und bleibe langfristig orientiert von den Aktien überzeugt. Daran hat sich nichts verändert, auch wenn ich nicht nachgekauft habe.

