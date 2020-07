Roku hat jetzt mehr Macht als das Kabelfernsehen

Comcast ist etwa 10 Mal so groß wie Roku, was die Marktkapitalisierung betrifft. Das Telekommunikations- und Medienkonglomerat hat im letzten Jahr fast 90 Mal mehr Umsatz generiert als das kleinere Unternehmen. Doch trotz dieser gewaltigen Unterschiede scheint Roku die Oberhand zu haben, da Comcast’s NBCUniversal sich darauf vorbereitet, seine Peacock Streaming Services in wenigen Tagen zu starten.

Das ist eine bedeutende Veränderung in der zugrundeliegenden Machtdynamik, eine, die durch massive Unterschiede im Werdegang der einzelnen Unternehmen entstanden ist.

Deal oder kein Deal

CNBC (im Besitz von NBCUniversal) meldete gestern, dass NBCUniversal nicht in der Lage war, einen Vertriebsvertrag mit Roku oder Amazon.com für Peacock abzuschließen, der am 15. Juli startet. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmen in weniger als einer Woche zu einer Einigung kommen, liegt den Quellen zufolge bei weniger als 10 %.

Es geht um die Nutzerdaten und die Aufteilung des Werbeinventars. Amazon will eine strenge Kontrolle über die Kundenbeziehungen und die zugrundeliegenden Nutzerdaten, während Roku mehr Werbeinventar für sich behalten will. Roku’s Plattformgeschäft ist hauptsächlich Werbung und das Unternehmen hat sich seit langem das Recht vorbehalten, 30 % des Video-Werbeinventars von werbefinanzierten Kanälen zu behalten, zusätzlich zu 20 % der Einnahmen aus Abonnements und einzelnen Transaktionen.

Allerdings nimmt Roku nicht immer 30 % des Werbeinventars ein, vor allem nicht bei kleineren Kanälen, die kein großes Publikum haben. Prominente Kanäle mit mehr Zuschauern haben zudem mehr Einfluss, wenn sie versuchen, einen niedrigeren Prozentsatz auszuhandeln, und NBCUniversal versucht angeblich, Roku dazu zu bringen, nur 15 % zu nehmen.

Darüber hinaus will NBCUniversal Roku nicht zu viel Kontrolle geben, indem es seine zugrundeliegende Werbetechnologie einsetzt, so der Bericht. Roku hat Jahre damit verbracht, seine Werbung immer ausgeklügelter zu gestalten, mit Targeting-Fähigkeiten, die im linearen Fernsehen nicht zur Verfügung stehen.

Roku hat doppelt so viele Video-Kunden wie Comcast

Um es klar zu sagen, ein Vertriebsdeal ist sowohl für Roku als auch für NBCUniversal vorteilhaft, aber Roku lässt eindeutig seine Muskeln am Verhandlungstisch spielen, obwohl Roku insgesamt ein wesentlich kleineres Unternehmen ist. Roku ist die Nr. 1 unter den Streaming-Plattformen in den USA geworden und profitiert weiterhin von dem jahrelangen Wechsel vom traditionellen Fernsehen zu Streaming-Plattformen.

Währenddessen wird der private Video-Kundenstamm von Comcast immer weiter abgeschnürt, was genau der Grund ist, warum Peacock überhaupt gegründet wird. Der Kontrast zwischen den beiden Unternehmen ist stark.

DATENQUELLE: SEC. CHART :AUTOR.

Tatsächlich hatte Roku am Ende des ersten Quartals genau doppelt so viele aktive Konten (39,8 Millionen) wie Comcast Privatkunden (19,9 Millionen). Comcast hat eine kleine Anzahl von Videokunden für Geschäftsdienstleistungen, die jetzt unter 1 Million gesunken ist. Roku weiß genau, wie kritisch seine Plattform für jeden Streaming-Dienst Dritter ist, und scheut sich nicht, diese Stärke am Verhandlungstisch zu nutzen.

