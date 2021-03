Roku, Walt Disney oder Netflix? 1 Streaming-Aktie landet im März im Depot!

Die Aktien von Roku, Walt Disney und Netflix besitzen natürlich eine wesentliche Gemeinsamkeit. Alle drei Akteure operieren im Streaming-Markt und profitieren von ähnlichen Wachstumsmöglichkeiten. Wobei zwei der Namen zumindest um die Vorherrschaft im Markt kämpfen könnten. Das ist so weit bekannt.

Das, was die drei Aktien jedoch noch unterscheidet, ist, dass eine dieser Aktien im März in meinem Depot landet. Ob es Roku, Netflix oder Walt Disney werden wird? Das soll uns im Folgenden etwas näher beschäftigen.

Netflix: Setzen auf den Platzhirsch?

Grundsätzlich ist die Aktie von Netflix natürlich immer eine spannende Option. Weiterhin gilt der US-amerikanische Streaming-Akteur als Marktführer in diesem lukrativen Markt. Auch die Nutzerzahlen sind mit inzwischen über 200 Mio. aktiven Accounts gigantisch groß. Allerdings: Es gibt einige Faktoren, die mich von dieser Aktie eher fernhalten.

Netflix besitzt zwar ein starkes Ökosystem. Allerdings muss das Management dieses mit hohen Investitionen aufrechteralten. Da Netflix zudem noch vergleichsweise jung ist, besitzt das Unternehmen noch keinen größeren Fundus an richtig starkem, exklusivem Content. Nein, allerdings ist das Management derzeit dabei, einen solchen aufzubauen, und kann beispielsweise mit Stranger Things erste Erfolge vorweisen.

Trotzdem: Die Investitionen werden hoch bleiben müssen, um sich einen Vorsprung zu sichern. Das könnte auf die Profitabilität drücken. Langfristig interessant könnte die Netflix-Aktie trotzdem aufgrund der Marktmacht und des Ökosystems sein.

Oder wird es Walt Disney?

Ein direkter Herausforderer von Netflix ist derzeit Walt Disney. Insbesondere mit dem erfolgreichen Dienst Disney+ rückt der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern dem Platzhirsch immer näher. Aber auch mit Blick auf die Abonnenten. Im letzten Quartal kam Disney+ bereits auf 94,9 Mio. aktive Accounts. Ein fantastisches Wachstum für einen Zeitraum, der nicht einmal anderthalb Jahre währt.

Walt Disney besitzt einige Vorteile gegenüber Netflix. Der US-Medien- und Freizeitkonzern hat in den letzten Jahrzehnten bereits jede Menge Content produziert und etabliert. Sowie sich mit exklusiven Marken und Franchises wie Lucasfilm oder auch Marvel verstärkt. Das kann schon heute einen signifikanten Wettbewerbsvorteil bedeuten. Zudem ist das Format von Walt Disney, beziehungsweise Disney+, noch immer preiswerter.

Viel spricht daher für einen weiteren Erfolg dieser Streaming-Geschichte. Der US-Konzern besitzt außerdem Freizeitparks, Kreuzfahrten und ein Filmstudiogeschäft sowie ein auslaufendes Kabelgeschäft. Das ist ein ziemlich diversifizierter Mix, der durchaus attraktiv ist.

Roku: Immer eine Option!

Die Aktie von Roku verfolgt hingegen einen anderen Ansatz. Zwar hat das Management mit der Übernahme der Content-Bibliothek von Quibi einen ersten Schritt in Richtung Inhalte gewagt. Eigentlich ist die Aktie jedoch eine Chance, vom Betriebssystem und dem allgemeinen Wachstum im Streaming-Markt zu profitieren. Leads, Bezahlung für gestreamte Stunden und auch Werbung gehören grundsätzlich dazu.

Roku ist jung und dynamisch und kommt derzeit auf 51,2 Mio. aktive Nutzer. Zudem wächst das US-Unternehmen auch qualitativ. Beispielsweise mit Partnerschaften mit Nielsen. Oder auch mit Blick auf steigende durchschnittliche Umsätze je Nutzer.

Damit ist Roku eine Meta-Investition im Streaming-Markt. Selbst ohne Inhalte könnte das eine attraktive Chance sein, um von dem Wachstumsmarkt zu profitieren.

Meine Wahl im März!

Da ich mir zur Aufgabe gesetzt habe, mich im März zu entscheiden, fällt meine Wahl auf Walt Disney. Grundsätzlich sehe ich hier ein intaktes Ökosystem, jede Menge beliebten Content und viel Wachstumspotenzial. Sowie trotzdem langfristig defensive Klasse aufgrund der anderen Unternehmensanteile. Aber auch Roku oder Netflix können attraktiv sein, um vom wachsenden Streaming-Markt zu profitieren.

Vincent besitzt Aktien von Roku und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix, Roku und Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool