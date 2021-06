Roper hält die Dividende konstant

Der amerikanische Industriekonzern Roper Technologies Inc. (ISIN: US7766961061, NYSE: ROP) zahlt an seine Aktionäre eine im Vergleich zum Vorquartal konstante vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,5625 US-Dollar.

Die Ausschüttung erfolgt am 23. Juli 2021 (Record date: 8. Juli 2021). Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 2,25 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 453,67 US-Dollar (Stand: 10. Juni 2021) beträgt die Dividendenrendite somit 0,50 Prozent. Im November 2020 wurde die Dividende das 28. Jahr in Folge angehoben (+ 10 Prozent). Roper Technologies, mit Firmensitz in Sarasota, im US-Bundesstaat Florida, ist ein Mischkonzern, der überwiegend in Nischenmärkten aus den Sektoren Energie, Wasser, Radiotechnik und Medizingeräte tätig ist. Im April 2016 erfolgte die Umbenennung von Roper Industries in Roper Technologies. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz (GAAP) von 1,53 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,35 Mrd. US-Dollar). Der Ertrag lag bei 289 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 240,3 Mio. US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 47,46 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. Juni 2021). Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 5,24 Prozent im Plus. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de