Rosenbauer kürzt die Dividende

Der österreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554) will eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (1,50 Euro) ist dies eine Kürzung um 40 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 40,30 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,23 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 13. Mai 2022 statt. Dividendenzahltag ist der 24. Mai 2022. Ex-Dividenden-Tag ist der 20. Mai 2022.

Der Umsatz von Rosenbauer fiel im Jahr 2021 um 6,6 Prozent auf 975,1 Mio. Euro (2020: 1,04 Mrd. Euro), wie am Freitag berichtet wurde. Die Ursachen für den Rückgang waren Lieferkettenprobleme und Produktionsstörungen, die ab Jahresmitte auftraten und die sich in den folgenden Monaten zusehends verschärften. Das EBIT sank auf 35 Mio. Euro (2020: 57,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf 3,6 Prozent (2020: 5,5 Prozent). Unter dem Strich reduzierte sich das Periodenergebnis um 43,4 Prozent auf 23,2 Mio. Euro.

Für 2022 erwartet der Vorstand des Rosenbauer Konzerns auf der Basis eines soliden Auftragsbestandes einen Umsatz von über 1 Mrd. Euro, die EBIT-Marge soll auf dem Vorjahresniveau liegen.

Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist heute der größte Feuerwehrausstatter der Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und Telematiklösungen für Berufs-, Betriebs- und freiwillige Feuerwehren. Die Rosenbauer International AG notiert seit 1994 an der Wiener Börse. Es werden fast 4.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de