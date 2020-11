ROSS STORES - Bullen versuchen sich

Ross Stores Inc. betreibt eine Kette von Bekleidungsläden in den USA. Bekannt unter dem Namen "Dress for Less" besitzt das Unternehmen über 1.450 Ladenlokale in 38 US-Bundesstaaten, im District of Columbia und in Guam. In den Dress for Less-Geschäften wird eine breit gefächerte Produktpalette an Bekleidungsartikeln von Designern und Markenherstellern meist zwischen 20 % bis 60 % unter dem handelsüblichen Preis angeboten.

Die Aktie von Ross Stores startete im Oktober 1990 nach einem Tief bei 0,14 USD zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung führte die Aktie im Februar 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 124,16 USD.

Danach musste der Wert einen massiven Rückschlag hinnehmen und fiel innerhalb weniger Wochen auf ein Tief bei 56,30 USD. Mit diesem Tief notierte die Aktie kurzzeitig unter ihrem Aufwärtstrend seit April 1995, erholte sich aber schnell wieder darüber. Anschließend kletterte der Aktienkurs auf 104,93 USD.

Nach diesem Hoch aus dem Juni 2020 schwenkte der Wert in einer Konsolidierung innerhalb eines symmetrischen Dreiecks ein. Aus diesem Dreieck brach er in der letzten Woche mit einem Aufwärtsgap zwischen 95,40 USD und 102,25 USD nach oben aus. Nach einem Anstieg auf 117,70 USD kam es aber noch in der letzten Woche zu Gewinnmitnahmen. Zu Beginn dieser Woche zeigt die Aktie eine leicht positive Tendenz.

Neue Kaufwelle gestartet?

Das Chartbild der Aktie von Ross Stores macht auf mittelfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Erstes Ziel ist das Allzeithoch bei 124,16 USD. Später könnte der Wert sogar in Richtung 134 USD ansteigen. Kurzfristig könnte es allerdings noch zu einem Schließen des Aufwärtsgaps aus der letzten Woche kommen, was einen Kursrückgang bis 95,40 USD bedeuten würde. Zwingend notwendig ist ein solcher Gapclose nicht, aber er muss einkalkuliert werden.

Ein Rückfall auf Wochenschlusskursbasis unter 95,40 USD wäre allerdings ein recht deutliches Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit Abgaben bis ca. 85,25 USD und sogar unter 76 USD gerechnet werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)