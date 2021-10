ROSS STORES - Rabattschlacht auch bei der Aktie

Ross Stores ist ein US-Betreiber von Discount-Läden im Bereich Bekleidung. Aktuell besitzt Ross Stores 1.629 Läden in 40 US-Bundesstaaten. 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 12,53 Mrd. USD. Wenig überraschend verzeichnete das Unternehmen 2020 aufgrund zahlreicher coronabedingter Schließungen einen Gewinneinbruch auf 0,24 USD je Aktie. 2021 soll der Umsatz wieder um rund 50 % steigen und der Gewinn auf 4,44 USD in die Höhe schnellen. Für 2022 erwarten Analysten bereits das Anklopfen an der 20-Mrd.-USD-Schwelle und einen Gewinn je Aktie von 5,42 USD.

So interessant vielleicht die Fundamentals aussehen mögen, so katastrophal kommt derzeit das Chartbild daher. Der Bruch der Unterstützung bei 114,56 USD wog schwer, eine Erholung wurde an den inzwischen gen Süden eingedrehten EMAs 50 und 200 ausgebremst. Es folgte eine weitere Abwärtswelle, die am Ausbruchslevel bei 104,93 USD stoppte. Doch eine kurze Bewegung wurde gestern bereits wieder abverkauft. Das große Problem für die Käufer: Im Chart klafft aus dem Vorjahr eine riesige Kurslücke bis hinab auf 95,16 USD. Weitere Fehltritte der Bullen könnten also massive negative Konsequenzen nach sich ziehen.

Prozyklisch betrachtet haben Anleger in dem Titel derzeit auf der Long-Seite nichts verloren. Das Bild würde sich in einem ersten Schritt erst über 118,63 USD bessern. Oberhalb der Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch könnte die Aktie sich wieder in Richtung 134,22 USD aufmachen.

Fazit: Fundamental ist Ross Stores eine absolute Erfolgsgeschichte, charttechnisch ist seit Erreichen des Allzeithochs und mit Blick auf die Chartstrukturen bereits seit längerer Zeit der Wurm bei der Aktie drin. Schlägt eine Bodenbildung um 105 USD fehl, dürfte der Wert bis auf 95,16 USD nachgeben.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 12,53 18,56 19,98 Ergebnis je Aktie in USD 0,24 4,44 5,42 KGV 440 24 19 Dividende je Aktie in USD 0,29 1,14 1,25 Dividendenrendite 0,27 % 1,08 % 1,18 % *e = erwartet

Ross-Stores-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 30.11.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)