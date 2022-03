Ross Stores steigert die Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Die amerikanische Einzelhandelskette Ross Stores Inc. (ISIN: US7782961038, NYSE: ROST) schüttet eine Quartalsdividende von 31 US-Cents je Anteilsschein aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um 9 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 31. März 2022 (Record date: 15. März 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,24 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 89,55 US-Dollar (Stand: 1. März 2022) einer Dividendenrendite von 1,38 Prozent. Im März 2021 nahm der Konzern die Dividendenzahlung wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 aufgrund der Covid-19 Pandemie ausgesetzt wurde. Ross Stores will in den nächsten zwei Jahren eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,9 Mrd. US-Dollar zurückkaufen.

Ross Stores mit Firmensitz in Dublin, im US-Bundesstaat Kalifornien, betreibt in 39 amerikanischen Bundesstaaten sowie in Washington, D.C. und in Guam insgesamt über 1.600 Läden zu Discount-Preisen. In den USA ist der Konzern bekannt für seine Marke Dress for Less und dd’s Discounts. Im vierten Quartal (29. Januar) des Jahr 2021 wurde ein Umsatz von 5,02 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 4,25 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 1. März berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 366,82 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 237,98 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Nachbörslich legte die Aktie rund 9 Prozent zu.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 21,64 Prozent im Minus (Stand: 1. März 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 32,29 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de