Rossell Techsys erhält von Boeing den Auftrag zur Fertigung von Kabelbäumen für die „T-7A Red Hawk“-Plattform

Die Fertigung wird in Rossells Center of Excellence (CoE) in Bengaluru stattfinden, exklusiv für Boeing



Die Fertigung wird in Rossells Center of Excellence (CoE) in Bengaluru stattfinden, exklusiv für Boeing

Rossell, langjähriger Partner von Boeing, hat bereits über 100.000 Teile für Boeing gefertigt



Rossell Techsys hat von Boeing einen Auftrag zur Fertigung und Lieferung von Kabelbäumen für den T-7A Red Hawk des weltweit tätigen Luft- und Raumfahrtunternehmens erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222006319/de/

Rossell Techsys wins Boeing contract to manufacture wire harnesses for the T-7A Red Hawk platform (Photo: Business Wire)

Rossell wird im Rahmen der strategischen IDIQ-Vereinbarung (Indefinite Delivery Indefinite Quantity) Teile für das elektrische Verdrahtungs- und Schaltungssystem (Electrical Wiring and Interconnect System, EWIS) herstellen. Die Lieferungen werden bis zum GJ 2032 fortgesetzt und umfassen insgesamt 84 Einzelteile. Der erste Fokus liegt auf der Herstellung der Serien „Low Rate Initial Production“ (LRIP) I und II sowie „Full Rate Production“ (FRP) 3 und 4. Alle Teile werden im Center of Excellence (CoE) von Rossell gefertigt, das exklusiv für Boeing eingerichtet wurde.

„Wir freuen uns über die Chance, EWIS-Teile für den hochentwickelten Boeing T-7A Red Hawk herzustellen“, sagte Herr Prabhat Kumar Bhagvandas, Chief Executive Officer von Rossell Techsys. „Diese Zusammenarbeit verdeutlicht den Einsatz von Rossell Techsys für eine dynamische Entwicklung, die Herstellung von qualitativ hochwertigen Teilen zum bestmöglichen Preis und die pünktliche Lieferung aus Indien in die ganze Welt“, fügt Bhagvandas hinzu.

„Die T-7A, eine neuartige Plattform, die mit Hilfe eines digitalen Verfahrens und einer einheimischen Fertigung ihrer Komponenten gebaut wird, ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unseres Engagements für die Vision „Aatmanirbhar Bharat“ der indischen Regierung. Als Unternehmen, das seit mehr als sieben Jahrzehnten in Indien präsent ist, legt Boeing weiterhin Wert auf die Entwicklung einheimischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungskapazitäten im Land und unterstützt diese“, sagte Ashwani Bhargava, Director des Bereichs Supply Chain Management bei Boeing India.

Rossell Techsys hat außerdem EWIS-Teile für die „Engineering and Manufacturing Design (EMD)“- und „Flight Test (FT)“-Versionen des T-7A Red Hawk hergestellt. Rossell hat bis heute über 100.000 EWIS-Teile für Boeing gefertigt.

„Rossell Techsys widmet sich seit mehr als einem Jahrzehnt der Entwicklung und Herstellung von Komponenten für die Luft- und Raumfahrt und den Verteidigungssektor in Indien sowie im Ausland. Das Unternehmen hat dazu beigetragen, ein Aatmanirbhar-Ökosystem für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung im Land zu entwickeln und ist darauf vorbereitet, weiter zu wachsen, da Indien zu einem wichtigen globalen Luft- und Raumfahrtmarkt wird“, sagte Rishab Gupta, Director bei Rossell India Limited. „Rossell Techsys, das Bauteile für die Flügel, den vorderen Rumpf und das Leitwerk des T-7A herstellt, ist ein Beleg für diesen Beitrag“, ergänzte Rishab Gupta.

Über Rossell Techsys:

Rossell Techsys, mit Hauptsitz in Bengaluru, ist der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsbereich von Rossell India Limited, einem börsennotierten Unternehmen. Rossell Techsys ist ein Tier-I-Lieferant für große weltweit tätige OEMs und stellt Teile für mehr als 20 Starr- und Drehflüglerplattformen her. Das Unternehmen ist nach AS9100, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001 und NADCAP AC7121 zertifiziert und erfüllt darüber hinaus die Anforderungen von ISO 31000 und NIST 800-171. Rossell Techsys bietet kundenspezifische Konstruktions- und Fertigungsdienstleistungen in den Bereichen elektrische Verdrahtungs- und Schaltungssysteme (Electrical Wiring and Interconnect Systems, EWIS), elektronische Systeme und Systemintegrationen (Electronic System and Systems Integration, ESSI), Prüfeinrichtungen und Supportleistungen für Aftermarket-Produkte.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222006319/de/

Renu Batta

Konzernkommunikation

renu.batta@rosselltechsys.com