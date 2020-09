Rostocker Tagung zu weniger Schadstoffen in der Schifffahrt

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Schadstoffsenkung im Schiffsverkehr ist eines der zentralen Themen der zweitägigen internationalen Tagung zu Großmotoren, die am Donnerstag (09.00 Uhr) in Rostock beginnt. Sie ist die erste Tagung der Universität Rostock überhaupt, die seit Beginn der Corona-Pandemie als Präsenzkonferenz über die Bühne geht. Allerdings sind bei der Konferenz, die im zweijährigen Rhythmus stattfindet, nur knapp 100 Gäste aus vier Ländern zugelassen. Für die anderen Teilnehmer wird die Tagung online übertragen. In Rostock dabei sein will auch der Koordinator für die Maritime Wirtschaft der Bundesregierung, Norbert Brackmann (CDU). Von ihm wird eine Einschätzung zur Lage des Schiffbaus in Deutschland erwartet.

Wie der Chef des Lehrstuhls für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren an der Uni Rostock, Bert Buchholz, sagte, haben die heutigen Schifffahrtskraftstoffe noch Öko-Reserven. Für die dazugehörige Forschung stehe der größte Ein-Zylinder-Forschungsmotor einer europäischen Universität zur Verfügung. Dort werden unter anderem neue Brennverfahren für Schiffsmotoren erforscht. Ziel sei es, neue schadstoffarme und klimaneutrale Motoren zu entwickeln./mgl/DP/jha