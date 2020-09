ROUNDUP 2: Bund platziert erstmals 'grüne Bundesanleihe'

(neu: offizielle Ergebnisse der Platzierung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesrepublik Deutschland hat erstmals eine "grüne Bundesanleihe" erfolgreich emittiert. Man habe insgesamt Mittel von 6,5 Milliarden Euro platziert, teilte die Finanzagentur des Bundes am Mittwoch in Frankfurt mit. Die Nachfrage war hoch und fünffach größer als das Angebot. Damit wurden vorherige Medienberichte bestätigt.

Der Verkauf war nicht öffentlich, sondern erfolgte in einem sogenannten Syndikatsverfahren, indem die beteiligte Banken an interessierte größere Investoren weiterverkaufen. Dieses Verfahren wird oft bei neuen Finanzprodukten angewendet.

"Die Aufträge im Orderbuch erreichten mehr als 33 Milliarden Euro von Anlegern weltweit", sagte Tammo Diemer, Mitglied der Geschäftsführung der Finanzagentur. "Wie erhofft, konnten wir die 'grüne Bundesanleihe' ausgewogen und breitgefächert zuteilen."

Die Gelder werden in fünf Schwerpunktbereiche verwendet: Verkehr, Internationale Entwicklungszusammenarbeit, Forschung und Entwicklung, Energie und Industrie sowie Land- und Forstwirtschaft. Zunächst handelt es sich um Projekte, die es bereits gibt.

Der Bund will sich als permanenter Anbieter am grünen Anleihemarkt etablieren. "Bereits für das vierte Quartal ist eine weitere Begebung eines grünen Bundeswertpapiers vorgesehen, voraussichtlich eine grüne Bundesobligation mit 5-jähriger Laufzeit", heißt es in der Mitteilung. Die Bundesregierung wolle mit den Emissionen auch einen Beitrag zur Entwicklung der Märkte für nachhaltige Finanzprodukte liefern.

Die Anleihe des Bundes trägt einen Zinskupon von null Prozent und besitzt eine Laufzeit von zehn Jahren. Der Bund hat gleichzeitig eine sogenannte Zwillingsanleihe zu den gleichen Konditionen platziert. Der Kurs der grünen Anleihe habe nach der Platzierung mit 104,717 Prozent leicht über dem Sekundärmarktpreis des konventionellen Zwillings gelegen, schreibt die Finanzagentur. Die Rendite betrug minus 0,463 Prozent.

Deutschland ist bei weitem nicht das erste Land, das Green Bonds, so die englische Fachbezeichnung, auflegt. Allerdings besitzt Deutschland einen großen und sehr bonitätsstarken Anleihemarkt. Eines der führenden Länder im Markt für "grüne" Anleihen ist derzeit Frankreich. Die Nachfrage an den Finanzmärkten nach solchen Finanzprodukten ist gewachsen. Zuletzt wurde auch die Europäische Zentralbank (EZB) von verschiedenen Seiten aufgefordert, solche Anleihen bevorzugt zu kaufen.

Deutschland sei mit der Platzierung auf dem besten Weg, auch auf dem Feld der Nachhaltigkeitsanleihen zu einem herausragenden Emittenten zu werden, kommentierte Anleiheexperte Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. "An Nachfrage mangelt es jedenfalls nicht." Die Anleger hätten mit ihren hohen Geboten "ein klares Statement" abgegeben.

Deutschlands Erstemission stelle einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des globalen Marktes für nachhaltige Anleihen dar, kommentierte Matthew Kuchtyak von der Ratingagentur Moody's. Als größte Volkswirtschaft der Europäischen Union nehme Deutschland eine Führungsrolle im Bereich nachhaltige Finanzierung ein. Das Debüt bestätige Europas fortgeschrittene Rolle auf dem Markt für nachhaltige Anleihen. Belgien, Frankreich, Irland, Litauen, die Niederlande und Polen hätten allesamt bereits "grüne" Staatsanleihen begeben./jsl/jkr/he